На ТНТ раскрыли дату выхода нового сезона «СашиТани»
15 мая на ТНТ начнут показ нового сезона ситкома «СашаТаня». Сергеевы отметят 10-летие на экранах пополнением в семье, рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе телеканала.
«В этом году сериалу исполняется 10 лет, и, если честно, я испытываю гордость за себя и за нашу невероятную команду, потому что все эти годы мы держим высокую планку семейного сериала! Это большая честь – быть кем-то, кто приносит радость!» – отметила актриса Валентина Рубцова.
В новом сезоне Саше (Андрей Гайдулян) и Тане (Валентина Рубцова), как всегда, предстоит решить кучу мелких проблем. А беременность Тани внесет в жизнь семейства новые краски.
Саша в восьмом сезоне спровоцирует скандал в шоу-бизнесе, наймет проститутку, чтобы понравиться Тане, съест отравленный торт, отправится в погоню с Геной и так далее. А
вторы ситкома обещают порадовать зрителей новыми ситуациями, неожиданными развязками, сильными звездными камео.
Валентина Рубцова отметила, что вся команда сериала очень старалась, чтобы поклонники проекта в новом сезоне получили еще больше эндорфинов, чем раньше.
«Если бы мне прямо сейчас сказали, что наш сериал будет сниматься еще 10 лет я был бы только «за» состариться вместе с Сергеевыми!» – отметил креативный продюсер сериала Максим Шкаликов.