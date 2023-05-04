$79.31-0.6587.58-0.08

Вышел трейлер сериала «Плейлист волонтера» с Иваном Янковским

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер сериала «Плейлист волонтёра». Шоу будет выходить в сервисе с 18 мая. Всего будет восемь эпизодов. Их продолжительность пока неизвестна.

Сюжет основан на романе участника поисково-спасательных работ Артёма Ляшенко. История расскажет про волонтёра Мршавко Штапича, который помогает искать пропавших в поисково-спасательном отряде. Помимо этого, у главного героя ещё полно хлопот в личной жизни.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Главную роль в проекте исполнил Иван Янковский, известный по недавнему сериалу «Фишер» про поиск серийного убийцы и маньяка Сергея Головкина. Вместе с Янковским в сериале сыграли Шамиль Хаматов, Евгения Громова и другие. Режиссёром выступил Максим Свешников.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий