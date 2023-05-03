Новый сезон «По закону военного времени» вызвал споры из-за недочетов

Новый сезон сериала «По закону военного времени» вызвал споры из-за недочетов
Военная многосерийная драма «По закону военного времени» получила долгожданное продолжение в 2023 году. Однако новый сезон спровоцировал множество споров среди зрителей, пишет «Московский комсомолец».
Так, в шестом сезоне действие сериала переносится в Ростов 1941 года. В этот раз сотрудники военной прокуратуры Елагина (Екатерина Климова) и Мирский (Максим Дрозд) во время расследования запутанных преступлений сталкиваются с хорошо обученными диверсантами.
Финальная серия сезона должна выйти 4 мая, но зрители, посмотревшие большую часть, уже негодуют. Пользователи социальных сетей отметили, что в работе плохо передана атмосфера военного времени. Помимо этого, считают зрители, сериал вместо криминального детектива стал мелодрамой.
Особое возмущение у поклонников ленты вызвала неправильная военная форма и ошибки в названиях улиц города. По мнению критиков, продюсерам сериала следовало закрыть проект после пятого сезона.