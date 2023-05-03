Новый сезон «По закону военного времени» вызвал споры из-за недочетов

Военная многосерийная драма «По закону военного времени» получила долгожданное продолжение в 2023 году. Однако новый сезон спровоцировал множество споров среди зрителей, пишет «Московский комсомолец».

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Так, в шестом сезоне действие сериала переносится в Ростов 1941 года. В этот раз сотрудники военной прокуратуры Елагина (Екатерина Климова) и Мирский (Максим Дрозд) во время расследования запутанных преступлений сталкиваются с хорошо обученными диверсантами.

Финальная серия сезона должна выйти 4 мая, но зрители, посмотревшие большую часть, уже негодуют. Пользователи социальных сетей отметили, что в работе плохо передана атмосфера военного времени. Помимо этого, считают зрители, сериал вместо криминального детектива стал мелодрамой.