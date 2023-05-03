Вышел трейлер второго сезона «Доисторической планеты»

Apple опубликовала полноценный трейлер второго сезона документального сериала «Доисторическая планета». В шоу рассказывается о различных видах динозавров и их жизни.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Во втором сезоне «Доисторической планеты» зрители увидят новые виды динозавров, которых зрителям раньше не показывали. Ведущим шоу вновь выступит Дэвид Аттенборо, британский телеведущий и натуралист. Первый сезон на русском языке озвучил Николай Дроздов.

К продюсированию вернётся Джон Фавро, создатель «Мандалорца» и режиссёр «Железного человека». Первый сезон шоу вышел в 2022 году и стал одним из самых популярных проектов на Apple TV+.