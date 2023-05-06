4 сериала-рекордсмена по количеству «Эмми»

"Эмми" – это престижная награда, которая является аналогом "Оскара" в телевизионном мире.

© Кадр из сериала "Игра престолов"

Ежегодно "Эмми" удостаиваются лучшие спортивные, развлекательные и информационные программы, а также сериалы.

Подробнее о тех сериалах, которым удалось собрать больше всего "Эмми" за всю историю премии – в материале "Рамблера".

"Игра престолов", 2011

Фантастический сериал, изобилующий невероятными сюжетными поворотами, драмой и интригами, был номинирован на "Эмми" 164 раза и 59 раз становился лауреатом премии. Сериал отличает не только превосходная актерская игра, но также роскошные костюмы и декорации.

"Скорая помощь", 1994

Кадр из сериала "Скорая помощь"

Медицинская драма стала второй по продолжительности в истории телевидения. В центре сюжета – отделение скорой помощи, врачи которой ежедневно спасают людей, пытаясь при этом строить и свою жизнь.

У сериала в копилке 23 статуэтки "Эмми" и 124 номинации.

"Американская семейка", 2009

Этот комедийный сериал повествует о трех семьях, которые не без иронии справляются с житейскими неурядицами. Несмотря на незамысловатость сюжета, сериал нашел отклик и у критиков, и у зрителей.

"Американская семейка" собрала 22 "Эмми" и 83 раза была номинирована на премию.

"Сопрано", 1999