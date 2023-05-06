4 сериала-рекордсмена по количеству «Эмми»
"Эмми" – это престижная награда, которая является аналогом "Оскара" в телевизионном мире.
Ежегодно "Эмми" удостаиваются лучшие спортивные, развлекательные и информационные программы, а также сериалы.
Подробнее о тех сериалах, которым удалось собрать больше всего "Эмми" за всю историю премии – в материале "Рамблера".
"Игра престолов", 2011
Фантастический сериал, изобилующий невероятными сюжетными поворотами, драмой и интригами, был номинирован на "Эмми" 164 раза и 59 раз становился лауреатом премии. Сериал отличает не только превосходная актерская игра, но также роскошные костюмы и декорации.
"Скорая помощь", 1994
Медицинская драма стала второй по продолжительности в истории телевидения. В центре сюжета – отделение скорой помощи, врачи которой ежедневно спасают людей, пытаясь при этом строить и свою жизнь.
У сериала в копилке 23 статуэтки "Эмми" и 124 номинации.
"Американская семейка", 2009
Этот комедийный сериал повествует о трех семьях, которые не без иронии справляются с житейскими неурядицами. Несмотря на незамысловатость сюжета, сериал нашел отклик и у критиков, и у зрителей.
"Американская семейка" собрала 22 "Эмми" и 83 раза была номинирована на премию.
"Сопрано", 1999
Главному герою – Тони Сопрано – приходится нелегко. Помимо того, что он является "крестным отцом" одного из преступных кланов, ему также нужнго решать проблемы своей семьи. Издание Rolling Stone признало "Сопрано" лучшим телешоу всех времен. Сериал 21 раз удостаивался "Эмми" и 112 раз был номинирован.