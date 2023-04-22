Оператора The Last of Us Ксению Середу выдвинут на "Эмми"

Операторы будут состязаться в категории "Лучшая работа оператора в получасовом сериале". Ксения Середа сняла первый, второй и седьмой эпизоды сериала, за приз будет бороться первый. Болтер работал в третьей, четвертой и пятой сериях, на премии будет представлена только третья.