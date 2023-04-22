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Оператора The Last of Us Ксению Середу выдвинут на "Эмми"

Стриминговый сервис HBO выдвинет на премию "Эмми" операторов сериала The Last of Us Ксению Середу и Эбена Болтера. Об этом пишет Variety.

Операторы будут состязаться в категории "Лучшая работа оператора в получасовом сериале". Ксения Середа сняла первый, второй и седьмой эпизоды сериала, за приз будет бороться первый. Болтер работал в третьей, четвертой и пятой сериях, на премии будет представлена только третья.

Ксения Середа родилась в Москве, работала в фильмах "Кислород" Александра Горчилина (победитель конкурса "Кинотавр. Дебют"), "Дылда" Кантемира Балагова (российский номинант на Оскар), а также в проекте "Чернобыль".

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