«Мир! Дружба! Жвачка!»: третий сезон — дата выхода всех серий

«Мир! Дружба! Жвачка!»: третий сезон (2023) — дата выхода всех серий, график эпизодов, смотреть онлайн
Первые две серии выйдут уже в полночь.
4 мая состоится премьера третьего сезона популярного сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» на сервисе Premier. События новых серий разворачиваются в 1996 году, а главные герои уже подросли и готовятся вступить во взрослую жизнь со своими новыми проблемами.
В третьем сезоне вновь будет восемь эпизодов — первые две серии выйдут одновременно, а последующие будут появляться раз в неделю.
Сериал стартует в онлайн-кинотеатре Premier, а новые серии будут выходить ровно в полночь — то есть первые две появятся уже 4 мая в 00:00 по московскому времени.
Описание третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»
За окном лето 1996 года и разгар президентских выборов. Санька Рябинин и его друзья заканчивают школу и вступают в жизнь, полную неопределённости и хаоса. Готовы ли они к ней и взрослым поступкам?