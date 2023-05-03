Сериал о бизнесе 90-х "Неприличные деньги" с Хабенским и Бондарчуком выйдет 8 мая
Комедийный сериал «Неприличные деньги» выйдет 8 мая на ТНТ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала.
Действие разворачивается в 90-х. В центре сюжета — преподаватель провинциального института, кандидат экономических наук. После того, как его сына поймали в школе за воровство, главный герой обращается к бандитам. Теперь ему предстоит открыть первый в провинциальном городе секс-шоп и привлечь клиентов, чтобы сын не отправился в колонию для несовершеннолетних, а жена не была вовлечена на работу «моделью» в мужской клуб.
Авторы сериала поднимут серьезные темы социального расслоения, после чего зрители погрузятся в начало ельцинской эпохи через острые диалоги, тонкую работу с образами, дерзкий юмор и неожиданные повороты сюжета. В сериале снялись Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Федор Бондарчук, Павел Деревянко, Ольга Тумайкина, Максим Лагашкин, Ирина Розанова, Роман Курцын, Владислав Ценев и Леон Автаев.
Премьера первых эпизодов сериала «Неприличные деньги» выйдет 8 мая в 21:00 на телеканале ТНТ.