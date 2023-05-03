Действие разворачивается в 90-х. В центре сюжета — преподаватель провинциального института, кандидат экономических наук. После того, как его сына поймали в школе за воровство, главный герой обращается к бандитам. Теперь ему предстоит открыть первый в провинциальном городе секс-шоп и привлечь клиентов, чтобы сын не отправился в колонию для несовершеннолетних, а жена не была вовлечена на работу «моделью» в мужской клуб.