«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» продлен на третий сезон

Спустя неделю после релиза второго сезона «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» Netflix продлил сериал на третий сезон. Это будет завершение истории — шоураннер Джим Микл заявил, что именно таким и задумывал когда-то свой сериал.

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Как отмечает издание The Hollywood Reported, третий сезон «Мальчика с оленьими рогами» уже полностью снят — производство финала шло одновременно со съёмками второго сезона. Поэтому на сериал не повлияет забастовка Гильдии сценаристов США, которая началась 2 мая.