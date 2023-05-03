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Netflix продлил сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» на третий, финальный сезон

Спустя неделю после релиза второго сезона «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» Netflix продлил сериал на третий сезон. Это будет завершение истории — шоураннер Джим Микл заявил, что именно таким и задумывал когда-то свой сериал.

«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» продлен на третий сезон
© Чемпионат.com

Как отмечает издание The Hollywood Reported, третий сезон «Мальчика с оленьими рогами» уже полностью снят — производство финала шло одновременно со съёмками второго сезона. Поэтому на сериал не повлияет забастовка Гильдии сценаристов США, которая началась 2 мая.

«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» — сериал, основанный на одноимённых комиксах писателя Джеффа Лемира. Шоу рассказывает о неизвестной болезни, которая поражает Землю. Из-за неё у людей начинают рождаться гибриды — наполовину люди, наполовину животные.

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