Рецензия на тру-крайм сериал "Любовь и смерть" с Элизабет Олсен

27 апреля стартовал мини-сериал «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен и Джесси Племонсом в главных ролях. Это тру-крайм история, произошедшая в небольшом техасском городке в начале 80-х, где тихая домохозяйка Кэнди Монтгомери была обвинена в убийстве жены своего любовника и по совместительству своей хорошей знакомой Бетти Гор. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина разбирается в проекте и истории, о которой спорят даже 45 лет спустя.

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Прилежная жена и мать Кэнди Монтгомери (Элизабет Олсен) является настоящим сердцем своего скромного комьюнити. Женщина поет в церковном хоре, играет в волейбол с соседями, присматривает за детьми — своими и чужими — а еще утешает взрослых, когда этого требуют обстоятельства. И несмотря на внушительный эмоциональный багаж, сама Кэнди на грани выгорания: но не потому, что слишком тратит себя на других, а потому что недополучает отдачи от близких.

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Заскучав в собственном браке, Кэнди решается на авантюру — заводит интрижку с мужем своей приятельницы Бетти, Алланом (Джесси Племонс). Но на первый взгляд непринужденная связь героев по итогу оборачивается страшной трагедией: узнавшая о романе мужа Бетти вызвала Кэнди на откровенный разговор, в ходе которого получила 41 ранение топором. Обвинили в случившемся Кэнди, отчаянно отрицавшую свою вину. И несмотря на крепкую доказательную базу, женщина была оправдана, хотя споры о ее предполагаемой вине не утихают до сих пор.

«Любовь и смерть» — вторая сериальная попытка осмыслить громкий и хорошо знакомый для Штатов криминальный сюжет про двух соседок, не поделивших одного мужчину (к слову, весьма посредственного). Проект с Олсен должен был выйти еще в 2022-м году, но тогда звезде Marvel перешла дорогу другая женщина — Джессика Бил, выпустившая свою пятисерийную сагу о Кэнди раньше. Из-за успеха сериала (и правда очень талантливо снятого) шоу с Олсен отправили пылиться на полку на целый год.

Весной 2023-го проект все же увидел свет, но по выпущенным трем первым эпизодам едва ли оправдал долгие ожидания поклонников. В различиях и сходстве двух принципиально разных проектов, рассказывающих одну и ту же историю, давайте разбираться вместе.

Проект с Бил, которым она настолько горела, что не просто сыграла в нем главную роль, а пополнила ряды продюсеров шоу, имел совершенно другую сюжетную структуру, которая удачно работала на усиление истории. Сериал начинался с флешфорварда, который сообщал зрителям сразу две важные детали.

Во-первых, в нем показывалось, как именно было спланировано и исполнено убийство Бетти, совершенное по предварительному сговору Кэнди и Алана. Во-вторых, авторы сериала недвусмысленно давали понять, что вопреки официальному судебному решению, считают, что Кэнди все же виновна в смерти соседки, но просто сумела чудом избежать наказания.

Пространства для таких смелых трактовок в реальной истории и правда достаточно: история Кэнди напоминает феномен судебного разбирательства вокруг бывшего спортсмена и актера О. Джей Симпсона, всколыхнувшего всю Америку 13-ю годами позже. Оба кейса объединяет тот факт, что подозреваемые кажется действительно повинны в приписываемых им преступлениях, но благодаря халатности стороны обвинения и лазеек в судебной системе сумели избежать наказания.

Эта сломанная дуальность цепочки Достоевского про преступление, которое не увенчалось заслуженным наказанием, поддерживает общественный интерес к обеим трагедиям до сих пор.

«Любовь и смерть» выбирает для себя совершенно другой, менее драйвовый маршрут. Монтажным и временным склейкам сериал предпочитает линейность повествования, спокойно погружая аудиторию в мир истории. Первые эпизоды шоу во всех деталях раскрывают и то, какой была жизнь обеих супружеских пар до начала романа Кэнди и Алана, и то, как они договорились об интрижке «без обязательств», чтобы никому не было больно.

Хотя Кэнди все же стало больно, когда Алан решил прекратить их связь, опасаясь потерять жену.

Задетое эго Кэнди, всегда считавшей себя особенной и заслуживающей особого отношения, спровоцировало в ней необратимый механизм расплаты: и за то, что от нее посмели отказаться, и тем более за то, что уступила она «сопернице», которую никогда не рассматривала ровней себе.

Вне сравнительной оптики обоих проектов, сценарный подход авторов «Любви и смерти» кажется работающим (хоть и очень медлительным). Но, если смотреть сериал после «Кэнди» с Джессикой Бил, проект с Олсен сильно уступает своей «конкурентке».

«Кэнди» хватило 5 избыточных эпизодов, чтобы разобраться с запутанным кейсом Монтгомери, вывести на чистую воду всех виновных, заступиться за всех обиженных и пошагово разобраться в том, как именно в руке тихони Кэнди оказался окровавленный топор. «Любовь и смерть» обещает растянуться на 7 почти часовых эпизодов, в которых добрую половину не происходит ничего критически важного и ценного для сюжета.