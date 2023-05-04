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Сериалы, которые выйдут на экраны в мае 2023 года

Последний месяц весны запомнится зрителям обилием многосерийных проектов. Портал «Вокруг ТВ» сделал подборку сериалов, которые стоит посмотреть.

Сериалы, которые выйдут на экраны в мае 2023 года
© Слово и Дело

Сейчас на платформе Okko выходит девятый сезон шоу «Мосгаз. Дело №9». Как заверили создатели, этот сезон станет последним. Сюжет строится вокруг дела, которое предстоит распутать майору Ивану Черкасову.

Через несколько дней, 7 мая, на канале РЕН ТВ и платформе Wink выйдет российский сериал «Операция "Неман"». Действие проекта разворачивается в Западной Белоруссии, которую недавно освободили от фашистов. Агент Мищенко в тылу советских войск начинает сеять смуту. Для борьбы с диверсантом создается опергруппа под командованием капитана Алехина.

В начале месяца HBO Max представил новинку «Сантехники Белого дома». Политическое драмеди рассказывает об агентах спецслужб, которые занимались устранением утечек данных из офиса президента США. Для этого они применяли незаконные методы.

Фантастический сериал «Бункер» выйдет на Apple TV+ уже 5 мая. Шоу демонстрирует мрачный мир будущего, где некая катастрофа стерла с лица Земли большую часть населения.

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