Сериалы, которые выйдут на экраны в мае 2023 года

Последний месяц весны запомнится зрителям обилием многосерийных проектов. Портал «Вокруг ТВ» сделал подборку сериалов, которые стоит посмотреть.

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Сейчас на платформе Okko выходит девятый сезон шоу «Мосгаз. Дело №9». Как заверили создатели, этот сезон станет последним. Сюжет строится вокруг дела, которое предстоит распутать майору Ивану Черкасову.

Через несколько дней, 7 мая, на канале РЕН ТВ и платформе Wink выйдет российский сериал «Операция "Неман"». Действие проекта разворачивается в Западной Белоруссии, которую недавно освободили от фашистов. Агент Мищенко в тылу советских войск начинает сеять смуту. Для борьбы с диверсантом создается опергруппа под командованием капитана Алехина.

В начале месяца HBO Max представил новинку «Сантехники Белого дома». Политическое драмеди рассказывает об агентах спецслужб, которые занимались устранением утечек данных из офиса президента США. Для этого они применяли незаконные методы.