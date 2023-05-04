Сериал «Звёздные войны: Видения» — второй сезон, сюжет

Абсолютно разные проекты по Star Wars от именитых анимационных гениев. Делимся впечатлениями после просмотра.

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Над проектами по «Звёздным войнам» будто работают две категории людей. Первые на скорую руку снимают катастрофы вроде «Оби-Вана Кеноби», а другие выкладываются на полную и выдают хиты уровня «Андора».

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Похоже, второй сезон «Видений» делали обе группы сразу. К счастью, влюблённых во вселенную творцов было больше. Их усилий хватило, чтобы рекомендовать антологию каждому поклоннику «Звёздных войн». Второй сезон уже доступен на Disney+.

Девять мультиков с уникальным стилем

«Видения» — сборник мультиков с концепцией «Любовь, смерть и роботы». В каждой серии отдельный сюжет, герой и визуальный стиль. В первом сезоне авторы экспериментировали с цветовой гаммой и атмосферой, но всё равно наснимали сплошное аниме. Некоторые серии были яркими, другие — чёрно-белыми. Увы, сути это почти не меняло.

Во втором сезоне проблему исправили: каждая из девяти серий предлагает радикально новый стиль. Уже на пятом эпизоде кажется, что авторы испробовали все приёмы, но они продолжают удивлять.

Всё начинается с серии «Ситх», где художники используют, казалось бы, типичный голливудский блокбастер. Вот только смысл серии в душевных метаниях героини, которая стояла на тёмной стороне, но затем выбрала другой путь.

В зависимости от ситуации цветовая гамма меняется. Когда героине хорошо, окружение полно света и тёплых красок. Но стоит ей попасть в беду или потерять самообладание, как даму окутывает мрак, а вокруг закипает буря. Когда героиня встречается с прошлым и делает важный выбор, экран вообще делится надвое: с одной стороны свет, с другой — тьма.

Идея банальная, но за счёт анимаций, идеальных цветов и внимания к деталям от монитора не оторваться. В финале мечтаешь о продолжении мультика или другой истории в похожем стиле. Однако впереди только новые сюрпризы.

Вторая серия — практически хоррор, нарисованный от руки. Мир мрачный, герои бледные, а пещеры состоят из множества оттенков чёрного. Цветовая гамма напрягает, и зритель кожей чувствует — впереди нечто страшное. Когда на героев действительно напала жуткая тварь, я вжался в кресло.

Такие особенности в каждой серии. Третий эпизод ставит на пластилиновую анимацию, в четвёртой появляются куклы, пятая — классическое аниме, шестую нарисовали красками. И всё это выглядит как минимум достойно.

Конечно, невозможно одинаково любить все стили. Наверняка четвёртый эпизод с куклами многим покажется проходным — уж больно он детский. А восьмой напоминает типичные мультики, которые десятками выходят каждый месяц. Но если авторы хотели показать, что у «Звёздных войн» нет границ, то отлично справились с задачей.

«Видения» цепляют не только рисовкой, но и историями

Не во всех эпизодах классный сюжет. К примеру, четвёртая серия с кукольным стилем рассказывает о девице, которая стесняется родителей.

Мама слишком любит своё чадо и тратит часы, чтобы доставить забытый дома обед. Вместо радости героиня смотрит по сторонам, оценивает реакцию окружающих и ловит насмешки ровесников. Естественно, в конце серии моральные ориентиры изменятся, и девочка полюбит семью так же сильно, как Доминик Торетто. Мысль правильная, но подаётся слишком скомканно и банально. Всё же у авторов было всего 10 минут.

Зато третий эпизод с пластилиновой анимацией гениален. В центре сюжета сёстры, которые живут на оккупированной планете. Имперцы превратили местность в огромный завод, уничтожили природу и пленили местных. Мама главных героинь владела Силой и подняла мятеж, но трагически погибла.

Теперь сёстры выживают, ищут в себе Силу и выбирают путь. Стоит бросать вызов Империи и рисковать ради светлого будущего? Или выбрать кошмарную, но всё-таки жизнь? Основную тему разбавляют оригинальные флешбэки, сложные отношения героинь и яркий финал, от которого впечатлительный зритель пустит слезу.

Серия идёт всего 16 минут, но за это время я влюбился в сестёр и мечтаю о продолжении их истории. Это справедливо и для других персонажей. Вот бы увидеть новые приключения девушки-ситха из первого эпизода и оценить моральную трансформацию имперца из шестого.

Удивительно, но скромного хронометража хватило, чтобы многие герои очаровали сильнее, чем Рей из последней трилогии. У джедайки были часы экранного времени, но девочка с планеты-мусорки уделала её за 15 минут.

Стоит ли смотреть второй сезон?

Да!