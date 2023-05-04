Сериал «Звёздные войны: Видения» — второй сезон, сюжет

Сериал «Звёздные войны: Видения» (2023) — второй сезон, сюжет, впечатления, трейлер, смотреть онлайн
Абсолютно разные проекты по Star Wars от именитых анимационных гениев. Делимся впечатлениями после просмотра.
Над проектами по «Звёздным войнам» будто работают две категории людей. Первые на скорую руку снимают катастрофы вроде «Оби-Вана Кеноби», а другие выкладываются на полную и выдают хиты уровня «Андора».
Похоже, второй сезон «Видений» делали обе группы сразу. К счастью, влюблённых во вселенную творцов было больше. Их усилий хватило, чтобы рекомендовать антологию каждому поклоннику «Звёздных войн». Второй сезон уже доступен на Disney+.
Девять мультиков с уникальным стилем
«Видения» — сборник мультиков с концепцией «Любовь, смерть и роботы». В каждой серии отдельный сюжет, герой и визуальный стиль. В первом сезоне авторы экспериментировали с цветовой гаммой и атмосферой, но всё равно наснимали сплошное аниме. Некоторые серии были яркими, другие — чёрно-белыми. Увы, сути это почти не меняло.
Во втором сезоне проблему исправили: каждая из девяти серий предлагает радикально новый стиль. Уже на пятом эпизоде кажется, что авторы испробовали все приёмы, но они продолжают удивлять.
Всё начинается с серии «Ситх», где художники используют, казалось бы, типичный голливудский блокбастер. Вот только смысл серии в душевных метаниях героини, которая стояла на тёмной стороне, но затем выбрала другой путь.
В зависимости от ситуации цветовая гамма меняется. Когда героине хорошо, окружение полно света и тёплых красок. Но стоит ей попасть в беду или потерять самообладание, как даму окутывает мрак, а вокруг закипает буря. Когда героиня встречается с прошлым и делает важный выбор, экран вообще делится надвое: с одной стороны свет, с другой — тьма.
Идея банальная, но за счёт анимаций, идеальных цветов и внимания к деталям от монитора не оторваться. В финале мечтаешь о продолжении мультика или другой истории в похожем стиле. Однако впереди только новые сюрпризы.
Вторая серия — практически хоррор, нарисованный от руки. Мир мрачный, герои бледные, а пещеры состоят из множества оттенков чёрного. Цветовая гамма напрягает, и зритель кожей чувствует — впереди нечто страшное. Когда на героев действительно напала жуткая тварь, я вжался в кресло.
Такие особенности в каждой серии. Третий эпизод ставит на пластилиновую анимацию, в четвёртой появляются куклы, пятая — классическое аниме, шестую нарисовали красками. И всё это выглядит как минимум достойно.
Конечно, невозможно одинаково любить все стили. Наверняка четвёртый эпизод с куклами многим покажется проходным — уж больно он детский. А восьмой напоминает типичные мультики, которые десятками выходят каждый месяц. Но если авторы хотели показать, что у «Звёздных войн» нет границ, то отлично справились с задачей.
«Видения» цепляют не только рисовкой, но и историями
Не во всех эпизодах классный сюжет. К примеру, четвёртая серия с кукольным стилем рассказывает о девице, которая стесняется родителей.
Мама слишком любит своё чадо и тратит часы, чтобы доставить забытый дома обед. Вместо радости героиня смотрит по сторонам, оценивает реакцию окружающих и ловит насмешки ровесников. Естественно, в конце серии моральные ориентиры изменятся, и девочка полюбит семью так же сильно, как Доминик Торетто. Мысль правильная, но подаётся слишком скомканно и банально. Всё же у авторов было всего 10 минут.
Зато третий эпизод с пластилиновой анимацией гениален. В центре сюжета сёстры, которые живут на оккупированной планете. Имперцы превратили местность в огромный завод, уничтожили природу и пленили местных. Мама главных героинь владела Силой и подняла мятеж, но трагически погибла.
Теперь сёстры выживают, ищут в себе Силу и выбирают путь. Стоит бросать вызов Империи и рисковать ради светлого будущего? Или выбрать кошмарную, но всё-таки жизнь? Основную тему разбавляют оригинальные флешбэки, сложные отношения героинь и яркий финал, от которого впечатлительный зритель пустит слезу.
Серия идёт всего 16 минут, но за это время я влюбился в сестёр и мечтаю о продолжении их истории. Это справедливо и для других персонажей. Вот бы увидеть новые приключения девушки-ситха из первого эпизода и оценить моральную трансформацию имперца из шестого.
Удивительно, но скромного хронометража хватило, чтобы многие герои очаровали сильнее, чем Рей из последней трилогии. У джедайки были часы экранного времени, но девочка с планеты-мусорки уделала её за 15 минут.
Стоит ли смотреть второй сезон?
Да!
Во втором сезоне «Видений» хватает проходных эпизодов, в которых нет ни нормальной истории, ни интересного стиля. Но другие серии настолько хороши, что делают антологию чуть ли не главным проектом по «Звёздным войнам» за последние годы.