Что смотреть в выходные: главные российские сериалы мая
Грядут длинные выходные - во время и после них в наступившем месяце будет что посмотреть. В частности, выйдет немало интересных сериалов. В первую очередь - отечественных.
В связи с этим обозреватели портала "Вокруг.ТВ" назвали главные, по их мнению, премьеры на телевидении и в онлайн-кинотеатрах России, которые состоятся в мае.
В список вошли: третий сезон ностальгического проекта PREMIER "Мир! Дружба! Жвачка!" (премьера на ММКФ первой серии сопровождалась большим ажиотажем), девятый сезон "Мосгаза" на Okko, "Операция "Неман" от РЕН ТВ и Wink по роману "Момент истины" Владимира Богомолова, второй сезон "БиМа" от НТВ, комедийная мелодрама России 1 "Всем по 50", эротическое драмеди "Отчаянная невеста" и драма "Спасти единственного сына" с Алексеем Серебряковым от KION, "Юность" от СТС, драма Фёдора Бондарчука и Wink "Балет", "Кошка" START и Карена Оганесяна ("Игра на выживание"), "Плейлист волонтера" с Иваном Янковским от Okko, "РАЙцентр" с Иваном Добронравовым от ivi.