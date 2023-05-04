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Что смотреть в выходные: главные российские сериалы мая

Грядут длинные выходные - во время и после них в наступившем месяце будет что посмотреть. В частности, выйдет немало интересных сериалов. В первую очередь - отечественных.

Что смотреть в выходные: главные российские сериалы мая
© Российская Газета

В связи с этим обозреватели портала "Вокруг.ТВ" назвали главные, по их мнению, премьеры на телевидении и в онлайн-кинотеатрах России, которые состоятся в мае.

В список вошли: третий сезон ностальгического проекта PREMIER "Мир! Дружба! Жвачка!" (премьера на ММКФ первой серии сопровождалась большим ажиотажем), девятый сезон "Мосгаза" на Okko, "Операция "Неман" от РЕН ТВ и Wink по роману "Момент истины" Владимира Богомолова, второй сезон "БиМа" от НТВ, комедийная мелодрама России 1 "Всем по 50", эротическое драмеди "Отчаянная невеста" и драма "Спасти единственного сына" с Алексеем Серебряковым от KION, "Юность" от СТС, драма Фёдора Бондарчука и Wink "Балет", "Кошка" START и Карена Оганесяна ("Игра на выживание"), "Плейлист волонтера" с Иваном Янковским от Okko, "РАЙцентр" с Иваном Добронравовым от ivi.

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