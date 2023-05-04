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Вышел первый полноценный трейлер сериала "Плейлист волонтера" с Янковским

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер (18+) и постер сериала "Плейлист волонтёра" с Иваном Янковским в главной роли.

Вышел первый полноценный трейлер сериала "Плейлист волонтера" с Янковским
© Российская газета

Главный герой - 25-летний Штапич, жизнь которого катится под откос, пока в конце концов он не пропадает. Эта история приводит его к волонтёрскому движению, где он начинает новую жизнь.

В ролях также: Шамиль Хаматов, Евгения Громова, Артем Федотов, Дмитрий Чеботарев, Дарья Руденок, Мила Ершова, Марина Васильева, Марго Адаева, Александра Урсуляк.

Сериал начнёт выходить 18 мая.

18+
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