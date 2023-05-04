Вышел первый полноценный трейлер сериала "Плейлист волонтера" с Янковским
Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер (18+) и постер сериала "Плейлист волонтёра" с Иваном Янковским в главной роли.
Главный герой - 25-летний Штапич, жизнь которого катится под откос, пока в конце концов он не пропадает. Эта история приводит его к волонтёрскому движению, где он начинает новую жизнь.
В ролях также: Шамиль Хаматов, Евгения Громова, Артем Федотов, Дмитрий Чеботарев, Дарья Руденок, Мила Ершова, Марина Васильева, Марго Адаева, Александра Урсуляк.
Сериал начнёт выходить 18 мая.