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Сериал "Властелин колец: Кольца власти" лишился шоураннеров

Как говорится, нет худа без добра: из-за стартовавшей 2 мая в Голливуде забастовки сценаристов второй сезон сериала "Властелин колец: Кольца власти" может остаться без Джона Пейна и Патрика Маккея.

Сериал "Властелин колец: Кольца власти" лишился шоураннеров
© Российская Газета

Парочка, ставшая объектом ненависти большинства толкинистов, состоит в Американской гильдии сценаристов, а это значит, что шоураннеры и исполнительные продюсеры проекта Amazon Prime Video не смогут выполнять свои обязанности в соответствии с правилами забастовки, поясняет Variety.

Между тем осталось всего 19 дней работы на съёмочной площадке. И в это время Пейна и Маккея будут замещать непишущие исполнительные продюсеры, а также режиссеры эпизодов и другие участники процесса. Впрочем, вряд ли это что-то исправит, конечно.

Меж тем работе над "Кольцами власти" сопутствуют несчастья: то лошадь умрёт, то пожар случится, то в плагиате обвинят.

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