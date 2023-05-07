Забастовка сценаристов остановила съемки "Очень странных дел"

Сериал "Очень странные дела" оказался еще одним проектом, который пострадал из-за масштабной забастовки сценаристов в Голливуде. Как сообщили создатели шоу братья Даффер, съемки отложены на неопределенный срок.

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Новый сезон должны были начать снимать уже в июне и сценарий написан. Но шоураннеры объяснили, что сценарий трансформируется в процессе съемок, поэтому выходить на площадку пока продолжается забастовка они не видят никакого резона.

Ранее стало известно, что из-за забастовки прекращена работа над фильмом "Блэйд" с Махершалой Али.