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Забастовка сценаристов остановила съемки сериала "Очень странные дела"

Сериал "Очень странные дела" оказался еще одним проектом, который пострадал из-за масштабной забастовки сценаристов в Голливуде. Как сообщили создатели шоу братья Даффер, съемки отложены на неопределенный срок.

Забастовка сценаристов остановила съемки "Очень странных дел"
© Российская газета

Новый сезон должны были начать снимать уже в июне и сценарий написан. Но шоураннеры объяснили, что сценарий трансформируется в процессе съемок, поэтому выходить на площадку пока продолжается забастовка они не видят никакого резона.

Ранее стало известно, что из-за забастовки прекращена работа над фильмом "Блэйд" с Махершалой Али.

Сценаристы бастуют с начала мая. Они требуют повышения ставок и изменения условий труда.

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