Забастовка сценаристов остановила съемки "Очень странных дел"

Забастовка сценаристов остановила съемки сериала "Очень странные дела"
Сериал "Очень странные дела" оказался еще одним проектом, который пострадал из-за масштабной забастовки сценаристов в Голливуде. Как сообщили создатели шоу братья Даффер, съемки отложены на неопределенный срок.
Новый сезон должны были начать снимать уже в июне и сценарий написан. Но шоураннеры объяснили, что сценарий трансформируется в процессе съемок, поэтому выходить на площадку пока продолжается забастовка они не видят никакого резона.
Ранее стало известно, что из-за забастовки прекращена работа над фильмом "Блэйд" с Махершалой Али.
Сценаристы бастуют с начала мая. Они требуют повышения ставок и изменения условий труда.