Второй сезон сериала «Локи» могут отложить из-за забастовки сценаристов

Портал The Cosmic Circus сообщил о возможном переносе премьеры второго сезона сериала про Локи, который рассказывает альтернативную историю скандинавского бога из вселенной Marvel.

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Изначально продолжение «Локи» должно было выйти в конце лета или в сентябре, но из-за продолжающейся забастовки сценаристов в Голливуде авторы приняли решение отложить премьеру как минимум до октября.

2 мая Гильдия сценаристов США объявила о начале забастовки — авторы сценариев к фильмам и сериалам прекратили работу над текущими проектами. Организация требует повышения гонораров за популярность сериалов в стриминговых сервисах.