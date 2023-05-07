Опубликован первый кадр 2 сезона сериала «Андор»

Первый кадр второго сезона сериала «Андор» появился в Сети. На снимке изображен главный герой Кассиан Андор, которого сыграл актер Диего Луна.

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Фотографию опубликовал журнал Empire в рамках эксклюзивного интервью с шоураннером проекта Тони Гилроем. Продюсер поделился подробностями о сюжете второго сезона «Андора». Действие будет происходить за три дня до событий фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории».

По словам Гилроя, сценарий шоу занял 1500 страниц. При этом зрители увидят очень напряженную и увлекательную историю.

«Риски, на которые пойдет этот сезон, совсем другие», – сказал он.