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Четыре шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

Четыре шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели
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«Звездные войны: Видения» — 2 сезон

Второй выпуск анимационного альманаха про далекую-далекую галактику. Над новыми эпизодами работали, в частности, британская студия Aardman (мультфильмы про Уоллеса и Громита), ирландская Cartoon Saloon («Песнь моря», «Легенда о волках») и южнокорейская Mir («Легенда о Корре»).

Где смотреть: Disney+

«Королева Шарлотта: История Бриджертонов» — мини-сериал

Спин-офф костюмного хита «Бриджертоны», посвященный юности королевы Шарлотты.

Где смотреть: Netflix

«Кроличья нора» — 1 сезон

Триллер с Кифером Сазерлендом в роли корпоративного шпиона, который пытается очистить свое имя после обвинения в убийстве.

Где смотреть: Paramount+

«Счастливчик Хэнк» — 1 сезон

Драмеди, в которой звезда «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк изображает завкафедрой английского языка в небольшом американском колледже — который переживает кризис среднего возраста, пока в его личной и профессиональной жизни творится полный хаос.

Где смотреть: AMC+

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