Четыре шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели
Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.
«Звездные войны: Видения» — 2 сезон
Второй выпуск анимационного альманаха про далекую-далекую галактику. Над новыми эпизодами работали, в частности, британская студия Aardman (мультфильмы про Уоллеса и Громита), ирландская Cartoon Saloon («Песнь моря», «Легенда о волках») и южнокорейская Mir («Легенда о Корре»).
Где смотреть: Disney+
«Королева Шарлотта: История Бриджертонов» — мини-сериал
Спин-офф костюмного хита «Бриджертоны», посвященный юности королевы Шарлотты.
Где смотреть: Netflix
«Кроличья нора» — 1 сезон
Триллер с Кифером Сазерлендом в роли корпоративного шпиона, который пытается очистить свое имя после обвинения в убийстве.
Где смотреть: Paramount+
«Счастливчик Хэнк» — 1 сезон
Драмеди, в которой звезда «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк изображает завкафедрой английского языка в небольшом американском колледже — который переживает кризис среднего возраста, пока в его личной и профессиональной жизни творится полный хаос.
Где смотреть: AMC+