Съемки «Сорвиголовы» приостановили из-за забастовки сценаристов

8 мая забастовка Гильдии сценаристов США добралась до Нью-Йорка и киностудии York Studios, которая сейчас занимается производством сразу двух сериалов: «Сорвиголова: Рождённый заново» и «Разделение». Создание обоих шоу приостановлено, и пока неясно, когда оно возобновится.

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По расписанию на 9 мая у York Studios запланирован очередной съёмочный день нового «Сорвиголовы». Судя по всему, Marvel придётся приостановить производство шоу на неопределённый срок. За ними последует и Apple со вторым сезоном «Разделения». Обе компании делают большие ставки на свои сериалы, и задержка наверняка негативно скажется на бюджете и сроках выхода проектов.