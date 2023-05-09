Кадр дня: самая дорогая сцена в сериале "Корона"
Исторический сериал "Корона" выходит с 2016 года. В прошлом году вышел пятый сезон проекта, а в этом планируется премьера шестого.
Сериал "Корона" — один из самых дорогих в истории кинематографа. Известно, что на первые 10 эпизодов было потрачено как минимум 100 миллионов фунтов стерлингов. Какая из сцен оказалась самой дорогой? Рассказываем в материале "Рамблера".
Дороговизна сериала во многом объясняется тем, что его создатели кропотливо относятся к историческим деталям, поэтому большая часть бюджета уходит на создание костюмов и декораций, которые позволяют воссоздать на экране жизнь королевской семьи. Художники по костюмам тщательно анализируют моду того времени, архивы, на которых запечатлены королева и ее окружение.
"Это история, где нужно быть предельно точным, когда дело касается таких ключевых моментов, как униформа, похоронные или свадебные наряды. Необходимо воссоздать именно то, что они носили. Но даже тут я добавлю что-то от себя", — рассказывала в интервью художница по костюмам сериала Эми Робертс.
Именно из-за костюма одной из самых дорогих сцен в сериале оказалась та, в которой королева выходит замуж за принца Филиппа. Свадебное платье для актрисы, сыгравшей Елизавету, было практически точной копией оригинального. Только оно стоило около 37 тысяч долларов.
При этом костюмерам пришлось изрядно постараться. Особенных проблем доставил шлейф платья: во времена, когда шился оригинал для королевской свадебной церемонии, ткани были на 3-4 дюйма шире, чем современные. Элемент наряда не получалось сделать единой тканью, поэтому пришлось сшивать два полотна и прятать шов, чего противились художники по костюмам, хотевшие точного совпадения.