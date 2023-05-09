Кадр дня: самая дорогая сцена в сериале "Корона"

Исторический сериал "Корона" выходит с 2016 года. В прошлом году вышел пятый сезон проекта, а в этом планируется премьера шестого.

© Кадр из сериала "Корона"

Сериал "Корона" — один из самых дорогих в истории кинематографа. Известно, что на первые 10 эпизодов было потрачено как минимум 100 миллионов фунтов стерлингов. Какая из сцен оказалась самой дорогой? Рассказываем в материале "Рамблера".

Дороговизна сериала во многом объясняется тем, что его создатели кропотливо относятся к историческим деталям, поэтому большая часть бюджета уходит на создание костюмов и декораций, которые позволяют воссоздать на экране жизнь королевской семьи. Художники по костюмам тщательно анализируют моду того времени, архивы, на которых запечатлены королева и ее окружение.

"Это история, где нужно быть предельно точным, когда дело касается таких ключевых моментов, как униформа, похоронные или свадебные наряды. Необходимо воссоздать именно то, что они носили. Но даже тут я добавлю что-то от себя", — рассказывала в интервью художница по костюмам сериала Эми Робертс.

Кадр из сериала "Корона"

Именно из-за костюма одной из самых дорогих сцен в сериале оказалась та, в которой королева выходит замуж за принца Филиппа. Свадебное платье для актрисы, сыгравшей Елизавету, было практически точной копией оригинального. Только оно стоило около 37 тысяч долларов.