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Кадр дня: самая дорогая сцена в сериале "Корона"

Исторический сериал "Корона" выходит с 2016 года. В прошлом году вышел пятый сезон проекта, а в этом планируется премьера шестого.

Кадр дня: самая дорогая сцена в сериале "Корона"
© Кадр из сериала "Корона"

Сериал "Корона" — один из самых дорогих в истории кинематографа. Известно, что на первые 10 эпизодов было потрачено как минимум 100 миллионов фунтов стерлингов. Какая из сцен оказалась самой дорогой? Рассказываем в материале "Рамблера".

Дороговизна сериала во многом объясняется тем, что его создатели кропотливо относятся к историческим деталям, поэтому большая часть бюджета уходит на создание костюмов и декораций, которые позволяют воссоздать на экране жизнь королевской семьи. Художники по костюмам тщательно анализируют моду того времени, архивы, на которых запечатлены королева и ее окружение.

"Это история, где нужно быть предельно точным, когда дело касается таких ключевых моментов, как униформа, похоронные или свадебные наряды. Необходимо воссоздать именно то, что они носили. Но даже тут я добавлю что-то от себя", — рассказывала в интервью художница по костюмам сериала Эми Робертс.

Кадр из сериала "Корона"

Именно из-за костюма одной из самых дорогих сцен в сериале оказалась та, в которой королева выходит замуж за принца Филиппа. Свадебное платье для актрисы, сыгравшей Елизавету, было практически точной копией оригинального. Только оно стоило около 37 тысяч долларов.

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При этом костюмерам пришлось изрядно постараться. Особенных проблем доставил шлейф платья: во времена, когда шился оригинал для королевской свадебной церемонии, ткани были на 3-4 дюйма шире, чем современные. Элемент наряда не получалось сделать единой тканью, поэтому пришлось сшивать два полотна и прятать шов, чего противились художники по костюмам, хотевшие точного совпадения.

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