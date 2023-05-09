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В Госдуме хотят ограничить показ серии "Гриффинов" про Челябинск

Депутат Государственной Думы от Челябинской области Яна Лантратова выразила недовольство образом города в последней серии "Гриффинов" (Family Guy). Первый заместитель председателя комитета по просвещению считает, что образ получился "намеренно оскорбительным".

В Госдуме хотят ограничить показ серии "Гриффинов" про Челябинск
© Российская Газета

"Это — намеренно оскорбительный художественный образ, не имеющий отношения к реальности. Хотела бы я, чтобы этот мультфильм увидел мой сын? Нет", — заявила она изданию "Подъём".

Депутат считает, что лучше показать сыну озеро Тургояк, национальный парк Зюраткуль, Игнатьевскую пещеру, Аркаим. Яна Лантратова считает, что мультфильм в целом вредит имиджу России и является частью целенаправленной работы против страны.

"В книгах, учебниках, фильмах и даже мультфильмах специально создают образ страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки. Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов", — призывает депутат.

Также Яна Лантратова напомнила, что Челябинск дал стране продюсеров, которые выпустили настоящие хиты последних лет - "Чебурашка" и "Холоп".

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