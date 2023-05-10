Начались съемки десятисерийного триллера "Трасса"

Сегодня 10 мая начались съемки десятисерийного психологического триллера "Трасса". Об этом объявили онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания "Среда".

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"Трасса" - первый оригинальный сериал в рамках нового трехлетнего контракта Okko и "Среды" на эксклюзивное производство контента.

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Триллер "Трасса" расскажет историю женщины, отправившейся на поиски пропавшей приемной дочери и столкнувшейся с преступной сетью, похищающей подростков. Курортный городок в Ставрополье становится местом страшного преступления: тринадцатилетняя девочка на рассвете расстреливает свою спящую семью - мать, отца и бабушку в их постелях, после чего пытается повеситься в сарае. На звук выстрелов прибегает сосед и вытаскивает девочку из петли. Глава полиции района поручает расследование громкого дела следователю Эльвире Бараевой. Но как с этим делом и этим местом связаны петербургская судья Светлана и ее приемная дочь Кира?

Съемки пройдут в Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске и в Санкт-Петербурге. Премьера сериала "Трасса" состоится эксклюзивно в Okko в 2024 году.

Прямая речь

Олег Маловичко, сценарист и продюсер:

- Для меня "Трасса" - это история лжи. Той самой, которую мы носим в себе и которая, против нашего желания, определяет наши поступки и нашу жизнь в целом, пусть даже мы не всегда отдаем себе в этом отчет. Это история о том, что в какой-то момент каждый из нас должен остановиться и посмотреть правде в лицо, ведь в противном случае мы рискуем причинить непоправимый вред и себе, и, что страшнее, своим близким".

Душан Глигоров, режиссер-постановщик:

- Свежая, актуальная и драматичная история, плюс снова с компанией "Среда" и в той же команде, с которой мы делали "Хрустальный" и "Химеру", - это кайф! В новом сценарии Олега меня сразу "купила" объемная противоречивая главная героиня, трезвый взгляд на природу зла в людях и на принятие собственного несовершенства. И в то же время без назидательности или слащавости. Мы хотим пригласить зрителя к откровенному и честному разговору, и очень надеюсь, что эта история получится про каждого из нас.

Карина Разумовская, актриса, исполняющая роль Светланы Незнамовой: