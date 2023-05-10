"История лжи, которую мы носим в себе": Начались съемки десятисерийного триллера "Трасса"
Сегодня 10 мая начались съемки десятисерийного психологического триллера "Трасса". Об этом объявили онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания "Среда".
"Трасса" - первый оригинальный сериал в рамках нового трехлетнего контракта Okko и "Среды" на эксклюзивное производство контента.
Триллер "Трасса" расскажет историю женщины, отправившейся на поиски пропавшей приемной дочери и столкнувшейся с преступной сетью, похищающей подростков. Курортный городок в Ставрополье становится местом страшного преступления: тринадцатилетняя девочка на рассвете расстреливает свою спящую семью - мать, отца и бабушку в их постелях, после чего пытается повеситься в сарае. На звук выстрелов прибегает сосед и вытаскивает девочку из петли. Глава полиции района поручает расследование громкого дела следователю Эльвире Бараевой. Но как с этим делом и этим местом связаны петербургская судья Светлана и ее приемная дочь Кира?
Режиссер проекта - Душан Глигоров, оператор - Батыр Моргачев, автор сценария - Олег Маловичко. Продюсеры сериала - Александр Цекало, Иван Самохвалов, Олег Маловичко. Эта же команда создавала такие сериальные хиты, как "Хрустальный" и "Химера".
В "Трассе" играют Карина Разумовская, Александр Ильин, Анна Михалкова, Елизавета Ищенко, Семен Серзин, Алексей Фатеев, Василиса Немцова, Сергей Уманов, Данил Стеклов и другие.
Съемки пройдут в Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске и в Санкт-Петербурге. Премьера сериала "Трасса" состоится эксклюзивно в Okko в 2024 году.
Прямая речь
Олег Маловичко, сценарист и продюсер:
- Для меня "Трасса" - это история лжи. Той самой, которую мы носим в себе и которая, против нашего желания, определяет наши поступки и нашу жизнь в целом, пусть даже мы не всегда отдаем себе в этом отчет. Это история о том, что в какой-то момент каждый из нас должен остановиться и посмотреть правде в лицо, ведь в противном случае мы рискуем причинить непоправимый вред и себе, и, что страшнее, своим близким".
Душан Глигоров, режиссер-постановщик:
- Свежая, актуальная и драматичная история, плюс снова с компанией "Среда" и в той же команде, с которой мы делали "Хрустальный" и "Химеру", - это кайф! В новом сценарии Олега меня сразу "купила" объемная противоречивая главная героиня, трезвый взгляд на природу зла в людях и на принятие собственного несовершенства. И в то же время без назидательности или слащавости. Мы хотим пригласить зрителя к откровенному и честному разговору, и очень надеюсь, что эта история получится про каждого из нас.
Карина Разумовская, актриса, исполняющая роль Светланы Незнамовой:
- Жанр триллера всегда интересен неоднозначностью, неоднобокостью своих персонажей и тем, что там, как правило, нет просто хороших и просто плохих, все это живые люди - со своими комплексами, проблемами, скелетами в шкафу, и всегда интересно в этом покопаться. Ну и компания подобралась хорошая: режиссер, оператор - мы с ними работали в проекте "Хрустальный". Надеюсь, что это наше сотворчество окажется интересным и плодотворным для всех - для нас и для зрителя.