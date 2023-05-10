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Вышла третья серия третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

В онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера третьего эпизода третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Серию уже можно посмотреть — она длится более 50 минут.

Вышла третья серия третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
© Чемпионат.com

Действие сериала происходит в 1993 году. В центре сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» оказывается 14-летний подросток Саня Рябинин, который угоняет машину криминального авторитета и его жизнь полностью меняется. Третий сезон рассказывает о том, как Санька и его друзья заканчивают школу и вступают в жизнь, полную неопределённости и хаоса.

Главные роли в проекте исполняют Егор Губарев, Егор Абрамов, Фёдор Рощин, Валентина Ляпина и Юра Борисов. Режиссёром нового сезона выступил Антон Фёдоров, который работал над вторым сезоном.

Четвёртый эпизод выйдет 18 мая, а релиз последнего, восьмого, состоится 15 июня.

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