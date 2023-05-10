Вышла третья серия третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Действие сериала происходит в 1993 году. В центре сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» оказывается 14-летний подросток Саня Рябинин, который угоняет машину криминального авторитета и его жизнь полностью меняется. Третий сезон рассказывает о том, как Санька и его друзья заканчивают школу и вступают в жизнь, полную неопределённости и хаоса.