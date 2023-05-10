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Снятый под Костромой сериал о мечтающих сбежать в Америку женщинах получил награду

Его похвалили за "формулировку русской мечты".

Сериал о мечтающих сбежать в Америку женщинах получил награду
© Kostroma.Today

Снятый в Нерехте сериал получил первую награду, узнал KOSTROMA.TODAY.

Речь идет о проекте под названием “Бэби-тур”, который частично снимали на птицефабрике в Нерехте. Режиссером выступил Федор Стуков, а главную роль сыграла актриса Анна Котова-Дерябина, известная по сериалу “Проект Анна Николаевна”(18+) и фильму “Лед 2”(6+). Ей составил компанию актер Дмитрий Куличков (сериал “Хрустальный”18+).

Как сообщает “Кинопоиск”, в Москве прошел фестиваль контента стриминговых платформ Original+. Сериал “Бэби-тур” победил в номинациях «Оригинальный сценарий» и «Оригинальная актриса». Кроме того, жюри наградило проект дипломом «За формулировку русской мечты».

К слову, премьера сериала пока только ожидается — известно, что серии начнут выходить уже в этом году.

По сюжету, главная героиня живет в поселке Ливни и торгует косметикой. Но это не приносит ей денег. Однажды девушка узнала, что, если родить ребенка в США, он автоматически становится гражданином страны. А значит, вся семья может переехать из русской провинции в Штаты. Этот план так понравился героине, что она бежит к подружкам, которые работают на местной птицефабрике и уговаривает их забеременеть в Америке. Съемки именно этих моментов прошли в Нерехте.

  • Изначально сериал назывался «Американки», но его переименовали.
  • 18+
18+
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