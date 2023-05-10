Сериал о мечтающих сбежать в Америку женщинах получил награду

По сюжету, главная героиня живет в поселке Ливни и торгует косметикой. Но это не приносит ей денег. Однажды девушка узнала, что, если родить ребенка в США, он автоматически становится гражданином страны. А значит, вся семья может переехать из русской провинции в Штаты. Этот план так понравился героине, что она бежит к подружкам, которые работают на местной птицефабрике и уговаривает их забеременеть в Америке. Съемки именно этих моментов прошли в Нерехте.