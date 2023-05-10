Второй сезон "Кокетки" об эротическом журнале выйдет 22 июля

Премьера второго сезона комедийного сериала «Кокетка» состоится на кабельном канале Starz в ночь на 22 июля (по московскому времени). Об этом пишет Deadline.

Шоу было закрыто стримингом HBO Max в декабре 2022 года, однако сумело найти новую платформу (каналом Starz владеет компания Lionsgate, производящая «Кокетку»). На момент закрытия сериала съемки новых серий были практически завершены.

Сюжет сериала посвящен выпуску одного из первых эротических журналов для женщин в Лос-Анджелесе 1970-х. Главные роли в шоу исполняют Офелия Ловибонд («Элементарно») и Джейк Джонсон («Новенькая»). Во втором сезоне герои сталкиваются со взрывным успехом «Кокетки», из-за которого в их жизнях возникает куда больше денег, славы и искушений, чем они могут выдержать.