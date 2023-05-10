$76.69-0.1384.15-0.76

Второй сезон сериала "Кокетка" о женском эротическом журнале выйдет 22 июля

Премьера второго сезона комедийного сериала «Кокетка» состоится на кабельном канале Starz в ночь на 22 июля (по московскому времени). Об этом пишет Deadline.

Второй сезон "Кокетки" об эротическом журнале выйдет 22 июля
© Газета.Ru

Шоу было закрыто стримингом HBO Max в декабре 2022 года, однако сумело найти новую платформу (каналом Starz владеет компания Lionsgate, производящая «Кокетку»). На момент закрытия сериала съемки новых серий были практически завершены.

Сюжет сериала посвящен выпуску одного из первых эротических журналов для женщин в Лос-Анджелесе 1970-х. Главные роли в шоу исполняют Офелия Ловибонд («Элементарно») и Джейк Джонсон («Новенькая»). Во втором сезоне герои сталкиваются со взрывным успехом «Кокетки», из-за которого в их жизнях возникает куда больше денег, славы и искушений, чем они могут выдержать.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий