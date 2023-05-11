Авторы нового сезона «Доктора Кто» показали свежие фото героев

В официальном Twitter-аккаунте сериала «Доктор Кто» появились свежие фотографии героев грядущего сезона.

© @bbcdoctorwho

На них можно увидеть нового Доктора и его спутницу, которых сыграли Шути Гатва («Половое воспитание») и Милли Гибсон («Бабочка») соответственно. Компанию им составил недавно присоединившийся к касту Джонатан Грофф («Матрица: Воскрешение»).

Все герои красуются в стариной одежде, что намекает на эпизод с очередным путешествием в прошлое. Кстати, в прошлом месяце нам показывали Доктора и его спутницу в образах прямиком из 1960-х годов.

@bbcdoctorwho