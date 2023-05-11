Авторы нового сезона «Доктора Кто» показали свежие фото героев

Авторы нового сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой показали свежие фото героев
В официальном Twitter-аккаунте сериала «Доктор Кто» появились свежие фотографии героев грядущего сезона.
На них можно увидеть нового Доктора и его спутницу, которых сыграли Шути Гатва («Половое воспитание») и Милли Гибсон («Бабочка») соответственно. Компанию им составил недавно присоединившийся к касту Джонатан Грофф («Матрица: Воскрешение»).
Все герои красуются в стариной одежде, что намекает на эпизод с очередным путешествием в прошлое. Кстати, в прошлом месяце нам показывали Доктора и его спутницу в образах прямиком из 1960-х годов.
Премьера продолжения сериала «Доктор Кто» намечена на ноябрь этого года. К проекту вернулся Рассел Т. Дэвис, который был в кресле шоураннера сериала с 2005 по 2010 годы. Напомним, что перед новым сезоном выйдут три спецэпизода, где к роли Доктора вернулся Дэвид Теннант.