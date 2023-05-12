Премьера сериала "Спасти единственного сына" состоится 12 мая

Драматический сериал "Спасти единственного сына" с Анной Ардовой и Алексеем Серебряковым в главных ролях выходит в онлайн-кинотеатре KION в пятницу. Впервые новый проект режиссера Николая Хомерики представили на Московском международном кинофестивале во внеконкурсной программе "Первая серия".
"Это проект о хирурге Лике Булатовой, узнавшей, что ее сын Василий попал в плен к террористам. Следователи ФСБ подозревают, что Василий присоединился к сирийским боевикам. Лика уверена: ее сына похитили. Лика находит и просит о помощи биологического отца Василия Павла. Вместе они отправляются в чужую страну, где ведут опасные поиски, попадают в зону боевых действий, и каждый день они смертельно рискуют, обретая новый смысл жизни. У них одна цель - спасти единственного сына, вытащить его из плена живым", - рассказали в пресс-службе KION.
Производством сериала занималась компания "Всемирные русские студии" по заказу онлайн-кинотеатра и телеканала НТВ. В пресс-службе KION отметили, что новый сериал - это в первую очередь история о силе родительской любви.
Главные роли в сериале исполнили Анна Ардова, Алексей Серебряков и Валерий Степанов. Последний дебютировал у Хомерики в его фильме "Море волнуется раз" в 2021 году. Также в "Спасти единственного сына" снялись Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарев, Михаил Евланов, Сейдулла Молдаханов, Джавахир Закиров и Рамиль Сабитов.
"В первую очередь, проект меня привлек темой: я тоже являюсь единственным сыном у мамы, поэтому могу представить себе, что происходит с матерью, когда неожиданно пропадает ее единственный сын", - привели в KION слова Хомерики.
Режиссер также отметил работу сценариста Арифа Алиева, где, по его словам, качественно прописана драматургия.
"Спасти единственного сына" не первый проект Хомерики для KION. Ранее обладатель приза конкурса короткометражного кино Каннского кинофестиваля за фильм "Вдвоем" работал с онлайн-кинотеатром над четвертым сезоном сериала "Тест на беременность".