Премьера сериала "Спасти единственного сына" состоится 12 мая

"Это проект о хирурге Лике Булатовой, узнавшей, что ее сын Василий попал в плен к террористам. Следователи ФСБ подозревают, что Василий присоединился к сирийским боевикам. Лика уверена: ее сына похитили. Лика находит и просит о помощи биологического отца Василия Павла. Вместе они отправляются в чужую страну, где ведут опасные поиски, попадают в зону боевых действий, и каждый день они смертельно рискуют, обретая новый смысл жизни. У них одна цель - спасти единственного сына, вытащить его из плена живым", - рассказали в пресс-службе KION.