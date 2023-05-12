Вышел тизер второго сезона сериала "Основание" по Азимову
На YouTube-канале Apple TV+ появился тизер второго сезона "Основания" (Foundation) по циклу Айзека Азимова. Премьера запланирована на 14 июля.
"В далёком будущем люди расселились за пределами Земли. Однако Галактическая империя грозит рухнуть, согласно расчётам ученого Гэри Селдона. И он создаёт организацию "Основание", призванную восстановить человеческую цивилизацию после грядущих потрясений", - гласит синопсис.
В ролях - Джаред Харрис, Ли Пейс, Леа Харви.