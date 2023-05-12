"В далёком будущем люди расселились за пределами Земли. Однако Галактическая империя грозит рухнуть, согласно расчётам ученого Гэри Селдона. И он создаёт организацию "Основание", призванную восстановить человеческую цивилизацию после грядущих потрясений", - гласит синопсис.