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Забастовка сценаристов приостановила работу над новым сезоном The Last of Us

Работу над вторым сезоном сериала The Last of Us приостановили из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.

Забастовка сценаристов приостановила работу над The Last of Us
© Лента.ру

Производство остановилось на этапе кастинга. Отмечается, что у продолжения не было готового сценария, поскольку создатели Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин активно участвуют в забастовке.

По словам собеседников издания, если забастовка завершится в ближайшее время, то съемки новых эпизодов The Last of Us могут начаться в начале 2024 года в Ванкувере, как и было запланировано.

The Last Of Us — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший смертельный вирус.

В начале мая стало известно, что сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Отмечалось, что контракт между Гильдией сценаристов Соединенных Штатов и голливудскими студиями истекает 1 мая. Переговоры между сторонами не привели к какому-либо результату. По словам одного из руководителей Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, «забастовка станет вызовом для всей отрасли».

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