Забастовка сценаристов приостановила работу над The Last of Us

Работу над вторым сезоном сериала The Last of Us приостановили из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.

© Лента.ру

Производство остановилось на этапе кастинга. Отмечается, что у продолжения не было готового сценария, поскольку создатели Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин активно участвуют в забастовке.

По словам собеседников издания, если забастовка завершится в ближайшее время, то съемки новых эпизодов The Last of Us могут начаться в начале 2024 года в Ванкувере, как и было запланировано.

The Last Of Us — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший смертельный вирус.