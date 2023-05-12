DAVA станет потусторонним вестником в сериале

"Готовиться я начал задолго до начала съемок: занимался актерским мастерством, речью, учил текст, вживался в роль. Мой герой - максимально амбициозный и самоуверенный, резкий правдоруб, который ничего не боится. Вот именно с этими ощущением я прихожу на съемочную площадку", - рассказал он.