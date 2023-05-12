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DAVA станет потусторонним вестником в сериале "Здравствуйте, вам пора!"

Блогер Давид Манукян (DAVA) сыграет во втором сезоне сериала "Здравствуйте, вам пора!" продюсера Сарика Андреасяна, который скоро выйдет в онлайн-кинотеатре Premier. Об этом сообщает пресс-служба стриминга.

DAVA станет потусторонним вестником в сериале
© Газета.Ru

Это первый опыт с детства мечтавшего сняться в кино Давида Манукяна в актерской профессии.

"Готовиться я начал задолго до начала съемок: занимался актерским мастерством, речью, учил текст, вживался в роль. Мой герой - максимально амбициозный и самоуверенный, резкий правдоруб, который ничего не боится. Вот именно с этими ощущением я прихожу на съемочную площадку", - рассказал он.

В первом сезоне сериала потусторонние вестники Паша (Михаил Тарабукин) и Настя (Лиза Моряк) сообщали людям о скорой смерти, а во втором сезоне будут помогать людям рождаться на свет. При этом Паша и Настя мечтают снова стать смертными и завести детей. Конкурент Паши Петр (Манукян) недоволен их успехами и пытается помешать реализовать им свои планы.

В сериале также сыграли Денис Прытков, Алена Хмельницкая, Александр Яцко. Режиссером проекта стал Леонид Марголин.

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