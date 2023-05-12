Вышел тизер нового комедийного сериала «Куплю актрису»

Создатели новой лирической комедии «Куплю актрису» (18+) представили тизер проекта. Его премьера состоится в текущем году в онлайн-кинотеатре START.

Он работает обычным охранником в телецентре и имеет комнату в общежитии, она — звезда известного сериала с дурным характером. А ещё она — его мечта. Как простому охраннику обратить на себя внимание актрисы? Николай Шрайбер и Анна Антонова найдут ответ на этот вопрос в проекте START и телеканала «Россия» «Куплю актрису».

В съёмках также участвовали Максим Лагашкин, Светлана Камынина, Анна Котова и другие.

Режиссёром проекта выступил Илья Силаев. По его словам, это не просто забавная история, она гораздо глубже и рассказывает о настоящих, живых людях.

«Ирина не похожа на меня, у неё иной характер и реакции. Однако важно, что за маской избалованной актрисы в действительности скрывается многогранная личность», – призналась исполнительница главной роли Анна Антонова.

Николай Шрайбер, напротив, заметил схожесть с характером своего персонажа: «Люди, которые могут встать после того, как упали — это в том числе про меня. Этим меня и тронул проект».