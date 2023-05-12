Эмилия Кларк высказалась о сериале «Секретное вторжение»

Это определённо шоу для фанатов, но это также шоу, которое моя мама, которая не смотрит Marvel, будет смотреть и получать удовольствие. Иногда можно попасть на опасную территорию с таким жанром, где если ты не смотрел все 17 других фильмов или шоу, то ты не поймёшь, что вообще происходит. В случае с «Секретным вторжением» это не так.