«Класс '09»: сай-фай-детектив о будущем американских спецслужб

10 мая на FX вышел детектив «Класс '09» о мире будущего, в котором спецслужбы преследуют людей за преступления, которые они еще не совершили. Сериал, впитавший в себя эстетику «Черного зеркала», собрал крепкий актерский состав в лице Кейт Мары и недавнего номинанта на «Оскар» Брайана Тайри Генри. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о проекте, которому, несмотря на выход всего двух серий, уже заранее хочется вынести «приговор».

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События сериала разворачиваются в прошлом (2009 год), настоящем (2023-й) и будущем (2034-й). Сперва начинающие агенты ФБР, пришедшие в бюро из самых разных профессий, только приступают к обучению. Все они по-своему растеряны и боятся не справиться с нагрузкой. В настоящем те же герои — уже матерые спецагенты, за плечами которых профессиональная подготовка и жизненный опыт. Мир, в котором люди стали мнительнее, а технологии опаснее, рисует образ будущего: в нем технический прогресс способен предотвратить возможные преступления, арестовав потенциальных преступников.

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В этом будущем Генри, директору ФБР со стажем, выпадает уникальная возможность стать свидетелем технологии, которая принесет большое благо и великую скорбь. Пока персонаж пытается доказать политикам, что его нужно оставить в должности, его экс-коллеги пытаются разобраться в том, как технологический скачок оказался главной опасностью для человечества.

Кадр из сериала «Класс '09»

Шоураннер сериала Том Роб Смит — человек, привыкший работать с историями большого масштаба. Смит — автор двух сезонов «Американской истории преступлений», которые продюсировал вместе с их идейным вдохновителем Райаном Мерфи. В «Классе '09», который своими временными скачками напоминает «Настоящий детектив», Смит также пытается работать с размахом.

Сериал, который легко подловить на плагиате известной идеи Филипа К. Дика про технологии будущего, способные предсказывать преступления и заранее наказывать их авторов, очень старается стать чем-то большим, нежели сериальной копией «Особого мнения» Спилберга.

«Класс '09» — многослойное блюдо, которое как месть авторы подают в холодном виде. Подчеркнуто мрачная картинка и неспешный темп здесь соседствуют с живыми лицами главных героев, которые еще не успели растерять юношеский блеск в глазах. Именно актеры приводят проект к какому-то условному балансу, помогая сухим авторским идеям Смита обрести хоть какую-то живость.

Кадр из сериала «Класс '09»

Но самим актерам в мире сериала приходится несладко — играть большую драму здесь попросту негде (хотя нас и пытаются растрогать бэкграундом героев, пришедших в ряды спецагентов не от лучшей жизни), а структурная нелинейность сюжета играет против истории, в которой и без того сложно сориентироваться — не только зрителю, но и самим артистам.

Из-за мешанины внутри сценария, остро нуждающегося в инструкции и карте, удерживать внимание аудитории трудно. Любопытно, что проект о печальном образе будущего выходит почти одновременно с другой антиутопией — сериалом Apple TV+ «Укрытие» про избранных 10 тыс. выживших, живущих в необычном подземном городе-бункере.