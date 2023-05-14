На сериал «Тед Лассо» повлиял бывший президент США Дональд Трамп

Я не очень активный пользователь интернета, но даже на меня повлияло его появление. Когда у вас есть Дональд Трамп, спускающийся по эскалатору… Я подумал тогда: «Ладно, это глупо», — а затем то, что он открыл в людях… Я ненавидел то, что люди перестали слушать друг друга. Всё стало чёрно-белым, и я не думаю, что мир так устроен.