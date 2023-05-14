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На сериал «Тед Лассо» повлиял бывший президент США Дональд Трамп

Исполнитель главной роли и продюсер сериала «Тед Лассо» Джейсон Судейкис рассказал об источниках вдохновения для шоу. По словам актёра, на характер главного героя во многом повлиял бывший президент США Дональд Трамп.

На сериал «Тед Лассо» повлиял бывший президент США Дональд Трамп
© Чемпионат.com

Изначально Тед Лассо должен был быть циничным, однако авторы сериала решили, что персонаж станет куда добрее и позитивнее. Таким образом создатели хотели противопоставить своё шоу окружающей реальности.

Я не очень активный пользователь интернета, но даже на меня повлияло его появление. Когда у вас есть Дональд Трамп, спускающийся по эскалатору… Я подумал тогда: «Ладно, это глупо», — а затем то, что он открыл в людях… Я ненавидел то, что люди перестали слушать друг друга. Всё стало чёрно-белым, и я не думаю, что мир так устроен.

Безудержный позитив сериала в конечном итоге привёл к тому, что актёрский состав шоу выступил с лекцией о пользе психического здоровья в Белом доме.

Прямо сейчас выходит третий сезон «Теда Лассо». Последний эпизод выйдет уже 31 мая — авторы ранее заявляли, что это будет финал для шоу.

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