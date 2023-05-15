Вышел трейлер комедийного сериала "Куплю актрису" с Андреем Малаховым
Онлайн-кинотеатр START и телеканал "Россия" представили трейлер своего совместного проекта - комедийного сериала "Куплю актрису".
Главный герой - простой охранник в телецентре "Останкино", заглядывающийся на звезду популярного сериала. "Как охраннику обратить на себя внимание актрисы?" - задаётся вопросом автор синопсиса. В главных ролях - Николай Шрайбер ("Гранд", "Годунов") и Анна Антонова ("Дылды").
Также в ролях: Максим Лагашкин ("Шторм", "257 причин, чтобы жить", "Отчаянные дольщики"), Светлана Камынина ("Два холма", "Алиса не может ждать") и Анна Котова ("Сестры", "Многоэтажка"). В камео появляется телеведущий Андрей Малахов. Режиссер - Илья Силаев ("Сестры", "ИП Пирогова").
Премьера восьмисерийной комедии намечена на этот год.