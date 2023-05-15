Главный герой - простой охранник в телецентре "Останкино", заглядывающийся на звезду популярного сериала. "Как охраннику обратить на себя внимание актрисы?" - задаётся вопросом автор синопсиса. В главных ролях - Николай Шрайбер ("Гранд", "Годунов") и Анна Антонова ("Дылды").