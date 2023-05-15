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Вышел русский трейлер израильского сериала-триллера "Предатель"

Кинокомпания "Вольга" публикует трейлер восьмисерийного израильского драматического триллера "Предатель", который выйдет в онлайн-кинотеатрах уже 16 мая.

"Пассажирский рейс, летящий из Тель-Авива в Индию, бесследно исчезает прямо в воздухе. Ни следов крушения, ни требований от угонщиков - ничего. На борту было 225 пассажиров, и кто-то из них может быть причастен к произошедшему. По мере того, как движется расследование, оставшиеся на земле семьи пропавших без вести начинают понимать, что они на самом деле не так уж хорошо знали своих родных и близких", - это синопсис.

Режиссер: Асаф Полонски, получивший специальный приз Каннского кинофестиваля.

В ролях: Лиор Ашкенази ("Эсав", "Ультиматум", "Очень плохие парни"), Нив Султан ("Грязный черный мешок", "Тегеран"), Оз Захави ("История Йосси", "План свадьбы", "Саутленд").

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