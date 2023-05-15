Появились детали сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Она как бы шантажирует его, чтобы он помог. Она знает, что он в розыске, поэтому она такая: «Послушай, я могу помочь тебе скрыться. Они у тебя на хвосте, но мы можем скрыться. Ты поможешь мне спасти Хершела, и тогда я тебя не выдам».