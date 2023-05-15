22 мая в России выйдет сериал "И снова здравствуйте!"

22 мая в России выйдет сериал про вернувшегося с того света бандита "И снова здравствуйте!"
22 мая на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала "И снова здравствуйте!". В главных ролях сыграли Андрей Мерзликин, Денис Власенко, Аглая Тарасова и другие актеры.
"Мне кажется, что дружба наших с Андреем Мерзликиным героев – это тот случай, когда противоположности притягиваются. Объективно, по всем причинам они не должны жить на одной "планете", но каким-то магическим образом встречаются, а потом уже не могут друг без друга", - заявил Власов.
Сюжет сериала рассказывает о бандите по имени Боря (Мерзликин), который решает оставить криминальный бизнес и открыть собственную кондитерскую. Однако когда он решает рассказать об этом своему начальнику, которого сыграл Алексей Серебряков, тот убивает главного героя. Боря возрождается в морге без сбережений и встречает врача-практиканта Артема (Власов), медик соглашается помочь главному герою и между ними завязывается дружба.