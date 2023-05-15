$77.20+1.3284.25+1.36

22 мая в России выйдет сериал про вернувшегося с того света бандита "И снова здравствуйте!"

22 мая на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала "И снова здравствуйте!". В главных ролях сыграли Андрей Мерзликин, Денис Власенко, Аглая Тарасова и другие актеры.

22 мая в России выйдет сериал "И снова здравствуйте!"
© Газета.Ru

"Мне кажется, что дружба наших с Андреем Мерзликиным героев – это тот случай, когда противоположности притягиваются. Объективно, по всем причинам они не должны жить на одной "планете", но каким-то магическим образом встречаются, а потом уже не могут друг без друга", - заявил Власов.

Сюжет сериала рассказывает о бандите по имени Боря (Мерзликин), который решает оставить криминальный бизнес и открыть собственную кондитерскую. Однако когда он решает рассказать об этом своему начальнику, которого сыграл Алексей Серебряков, тот убивает главного героя. Боря возрождается в морге без сбережений и встречает врача-практиканта Артема (Власов), медик соглашается помочь главному герою и между ними завязывается дружба.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий