22 мая в России выйдет сериал "И снова здравствуйте!"

"Мне кажется, что дружба наших с Андреем Мерзликиным героев – это тот случай, когда противоположности притягиваются. Объективно, по всем причинам они не должны жить на одной "планете", но каким-то магическим образом встречаются, а потом уже не могут друг без друга", - заявил Власов.