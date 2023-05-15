В Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Премьера ожидается ориентировочно в июне этого года. Но и по рекламному ролику понятно, в чем соль. «Девушки» по-прежнему рыщут по Нью-Йорку в поисках плотских утех. На лабутенах, ах, и в ослепительных штанах.

Жалкое зрелище, скажу я вам. Дамам уже под шестьдесят, говорят, что снимали их через специальные фильтры, которые сильно улучшили внешний вид. Но так — не сказать, что прямо красотки, слишком худые и мослатые, седоватые, с индюшиными шеями. Лучше всех Шарлотта (Кристин Дэвис), она как-то и помиловиднее, и полнее, ну и занимается в основном детьми, а не поисками приключений.

Уже за это ей большой респект. А Кэрри (Сара Джессика Паркер) и похожая на воблу Миранда (Синтия Никсон) все не угомонятся. Одна уже загнала своего Мистера Бига в могилу — умер на беговой дорожке, тоже, кстати, в погоне за молодостью. И прямо из траура рванула искать себе нового мужика. Вторая решила, что «брак изжил себя», поскольку за двадцать лет супружества страсть ушла. И объяснил бы кто предпенсионеркам, что не только страсть уходит из брака, как воздух из надувного шарика.

Все уходит: красота, здоровье, силы. Взамен этого приходит другое: жизненный опыт. Возможность стать не принцессой, а королевой-матерью. А когда ты в серебряном возрасте по-прежнему бросаешься в омут альковных приключений, это значит одно: ты не повзрослела, не поумнела, а по-прежнему на том же «студенческом» уровне. Только выглядишь не как пионерка, а как пенсионерка.

Активное долголетие, вот как у нас это называется. Да, это общемировая тенденция — продолжительность жизни растет, уровень жизни повышается. Как-то по-прежнему активных людей нужно занимать. Только наших «долголетов» заняли правильно: для кого-то хор-танцы-кружок самодеятельности и компьютерной грамотности, для более традиционно настроенных бабушек — дача, внуки, интересы семьи. Варенье и пирожки. А американские «долголеты» вон чего устраивают. Практически гонки по вертикали в поисках сексуальных приключений.

Нет, я отлично помню нашу кинематографическую классику о том, что после сорока жизнь только начинается. И про то, что любви все возрасты покорны. И, конечно, отношения в зрелом возрасте — это особая награда, которую дарует господь Бог, — взаимная забота, нежность, помощь. Но никак не секс без перерыва в большом городе. Страшно раздражает, что тетя Кэрри и тетя Мира ищут не любви, а только секса. Удивительно и то, что Кэрри, которая в начале саги была иконой стиля, в свои крепкие за полтос стала выглядеть как клоун в нелепых нарядах.

Впрочем, и у нас в шоу-бизнесе такие есть (даже и постарше Кэрри), которые все молодятся и выдавливают из себя секс. Как засохшую зубную пасту из тюбика. Только одна из четверки легендарного сериала, актриса Ким Кэттролл, исполняющая роль Саманты (самая красивая, кстати), нашла в себе силы отказаться от съемок в многочисленных продолжениях. Лучи поддержки тебе, Саманта! А вам, «девчонки», позор на седые головенки.