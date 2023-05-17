Сериал "Плейлист волонтера" покажут в онлайн-кинотеатре

Сериал "Плейлист волонтера" - с 18 мая в онлайн-кинотеатре Okko.

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Новая восьмисерийная драма "Плейлист волонтера" снята по мотивам одноименного романа участника поисково-спасательных работ Артема Ляшенко (Мршавко Штапич). "Плейлист волонтера" снял режиссер Максим Свешников, который, можно сказать, специализируется на социально значимых проектах, достаточно вспомнить такие его работы, как сериалы "257 причин чтобы жить" или "Контейнер". "Плейлист волонтера" рассказывает историю битвы за человеческие жизни во время зарождения первых добровольческих поисковых отрядов в стране.

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Главный герой сериала Штапич (в этой роли Иван Янковский) очень рано обзавелся семьей и также стремительно её лишился, успел поставить крест на карьере и уже в 25 лет остался не у дел. Оказавшись в поисково-спасательном отряде, он получает возможность реализовать себя в новой профессиональной среде и приобрести не просто друзей, а единомышленников, ― людей, по-настоящему горящих своим делом.

Очень быстро Штапич превращается в звезду отряда, но успех на профессиональном поприще не приносит желаемого счастья. Он продолжает метаться между бывшей женой, неинтересными ему, но готовыми на все боевыми подругами, и девушкой по прозвищу Кукла, к которой у Штапича возникают сильные чувства. Работая в отряде, он мечтает избавиться от старых проблем, зависимостей и комплексов, но постепенно осознает, что одних только подвигов для этого мало. Ему предстоит проделать огромную работу над собой.

В сериале также приняли участие Шамиль Хаматов, Женя Громова, Артем Федотов, Дмитрий Чеботарев, Дарья Руденок, Мила Ершова, Марина Васильева, Марго Адаева, Александра Урсуляк, Евгения Дмитриева и другие.

"Съемки "Волонтера" складывались просто блестяще! Мои партнеры на площадке ― большие профессионалы, обаятельные, добрые и хорошие люди. Все работали по-партнерски, всё на юморе ― одно удовольствие взаимодействовать с такими артистами в кадре. История в сериале не простая ― поиск людей и поиск себя. Мой герой, Штапич ― персонаж, как будто перекочевавший из "Отпуска в сентябре" и "Полетов во сне и наяву" сюда, в наше время, как герой Хабенского из "В движении", только немного в другом сеттинге. Но это было невероятное путешествие!" - рассказывает о съемках Иван Янковский, исполнитель главной роли.

Документально-игровой киноальманах рассказывает о легендарных картинах великих русских живописцев XIX века. Каждая из четырех новелл посвящена одному из художников - символов русской культуры: Ивану Шишкину, Василию Перову, Михаилу Врубелю и Виктору Борисову-Мусатову. "Утро в сосновом лесу". "Тройка". "Демон поверженный". "Призраки". За каждым из этих полотен скрывается своя неповторимая история, в которой переплетаются судьбы героев и творца.

Как сложилась судьба мальчика Васятки из "Тройки" Перова в реальной жизни? Действительно ли Шишкин никогда не писал медведей? Почему Борисов-Мусатов видел призраков? И правда ли, что именно "Демон поверженный" сыграл роковую роль в судьбе Михаила Врубеля? Ответы на все эти вопросы - в проекте "Арт и Факт".

Режиссер: Олег Гусев. Автор идеи: Инга Ильм.

В главных ролях: Артур Ваха, Владимир Кошевой, Дмитрий Могучев, Владислав Комаров