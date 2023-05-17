Как снимали сериал «Улицы разбитых фонарей»

Сериал «Улицы разбитых фонарей» о жизни и работе сотрудников уголовного розыска в Петербурге 90-х вышел на российские телеэкраны 25 лет назад и сразу стал народным хитом.

© «Улицы разбитых фонарей - 5»

Зрители полюбили ленту за харизматичных и одновременно простых героев, интересные сюжетные линии и почти документальную точность, с которой передавались приметы эпохи.

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Первый сезон сериала считается классикой российского кино – и «ФедералПресс» рассказывает историю его создания, когда авторам приходилось экономить на всем, пить с реальными операми и сниматься в своей одежде.

Как появилась идея сериала

История культового российского сериала началась в отделе по раскрытию умышленных убийств Кировского РУВД Северной столицы в самом начале 90-х. Именно тут пять лет проработал оперативником петербуржец Андрей Пименов. Решив уйти со службы, он захотел оставить коллегам и товарищам сборник служебных баек и историй – на память.

Склонности к писательству у миллиционера были давно – он даже пытался поступить в литературный институт, но не прошел вступительные испытания. Во время работы в органах Пименов в свободное от службы время писал рассказы о буднях уголовного розыска, преступлениях и расследованиях, основанные на его собственном опыте.

На своей «отвальной» автор прочитал повесть «Кошмар на улице Стачек» вслух. Он напечатал на машинке пять копий произведения и раздал их коллегам в отделе. Коллеги текст оценили, посмеялись, но почти сразу забыли. Однако повесть в 1992 году попала к сотрудникам издательства – через мужа сестры Пименова, который работал переводчиком.

Редакторы труд милиционера оценили и решили опубликовать текст.

«Так про милицию еще никто не писал», – говорили редакторы.

Пименов взял себе псевдоним Кивинов. Именно под этим именем вышел его сборник рассказов о работе и быте оперов. После публикации книгу заметил режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин, который после прочтения сразу попросил у автора разрешение на экранизацию. Оно было получено. Продюсером будущей картины стал петербургский продюсер Александр Капица.

РИА "ФедералПресс"

За работу над проектом взялась студия «Русское видео-фильм», заказчиком выступил телеканал РТР. Съемки начались 25 октября 1995 года. Первые восемь серий снимались с 1995-го по 1996 год. В то время у РТР начались проблемы по долгам за озвучание «Санта-Барбары». Также руководство канала было недовольно качеством отснятых эпизодов: боссам не понравилась «зернистая» картинка и плохой звук. Так права на «Улицы разбитых фонарей» в 1997 году передали новому на тот момент телеканалу «ТНТ-Телесеть», где сериал показали впервые – 4 января 1998 года.

Картина получала хорошие отзывы и показывала приличные для небольшого канала рейтинги. Но ТНТ тогда вещал далеко не по всей стране, а потенциал у «Улиц» был достоен большей площадки. Так посчитал и новый на тот момент руководитель ОРТ Константин Эрнст, который выкупил для «Первого» право показа первого сезона. Сериал поставили в прайм-тайм и демонстрировали его с начала октября 1998 года. Именно тогда он в одночасье приобрел статус народного хита.

Исполнители главных ролей в один день проснулись знаменитыми.

Как подбирали актеров

«Когда позвонили из студии, рассказали о новом проекте и предложили встретиться в кафе, побежал с радостью. Хватался тогда за любую работу: это было время, когда в коридорах «Ленфильма» бегали собаки и выл ветер, а павильоны продавали под магазины», – вспоминает исполнитель роли Олега Соловца Александр Половцев.

На главные роли в «Улицах» (также сериал на кассетах часто называли «Менты») взяли неизвестных актеров. Режиссеры признавались, что им были нужны не «звезды», а «рабочие лошадки». Подбором артистов занимался Александр Рогожкин. Перед кастингом продюсеры сериала наведались в Кировское РУВД к Андрею Пименову, чтобы посмотреть на прототипы героев будущего сериала. Типажи были подобраны. Кастинг проекта, проведенный через картотеку «Ленфильма», стал для российского ТВ поистине легендарным. По сей день зрители помнят героев первого сезона улиц.

Образ капитана Ларина во многом списали с Пименова, остальные – с его сослуживцев. Роль Дукалиса исполнил Сергей Селин, Волкова – Михаил Трухин, Казанцева – Александр Лыков, Соловца – Александр Половцев, Петренко – Юрий Кузнецов.

Актеры часто приходили в Кировское РУВД, чтобы пообщаться со своими прототипами, посмотреть на их работу.

«Мы не хотели играть рыцарей без страха и упрека. Герои «Улиц разбитых фонарей» – ребята с нашего двора. У них небольшие зарплаты, как правило, не устроена личная жизнь, поскольку работают круглыми сутками... Мы хотели добиться максимальной правдоподобности. Считаю, у нас получилось. Мы стали своими», – говорит Сергей Селин.

Как проходили съемки

РИА "ФедералПресс"

На каждую серию выделялся бюджет всего в девять тысяч долларов. Для экономии средств актеры снимались в своей одежде, а локациями часто становились квартиры знакомых артистов. Практически все первые эпизоды сняли на Петроградской стороне, недалеко от «Ленфильма» – чтобы не тратить деньги на разъезды по городу. Некоторые сцены делали в Кировском РУВД, где работали настоящие милиционеры, то и дело попадавшие в кадр.

«У нас с удовольствием снимались настоящие спецгруппы, приезжали реальные ребята из ОМОНа. Да и съемки шли в настоящих отделениях милиции. Снимаем на втором этаже – реальные опера сидят на третьем. Если возникает какой-то вопрос – сразу к ним. Из какого-то отделения нас даже «попросили», потому что, как сказали, раскрываемость понизилась: опера, мол, выпивают вместе с артистами и остаются ночевать в кабинетах», – вспоминает Александр Половцев.

Артист признается, что не понимал смысл таких слов, как «огнестрел», «ножевое», «глухарь», «в отказку», пока не пообщался с реальными операми.

РИА "ФедералПресс"

Первый сезон «Улиц разбитых фонарей» стал первым отечественным сериалом, который массово полюбился зрителю. Ведь герои ленты – обычные, живые милиционеры со своими добродетелями и пороками, которые пытаются делать свою работу честно и с юмором. Сейчас критики сходятся во мнении, что первые «Улицы» стали классикой российского кинематографа за поразительно точный «схват» эпохи 90-х, которая в кадре не играется, а буквально живет. В этой ленте поразительно удачно сошлось все. Талант рассказчика Кивинова, химия между актерами, чьих персонажей узнают даже сейчас, нуарная режиссура, беспризорный Петербург в кадре и многое другое.