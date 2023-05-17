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Самые захватывающие детективные мини-сериалы

Эпоха сериалов, которые длились годами, постепенно уходит, уступая место мини-сериалам.

Самые захватывающие детективные мини-сериалы
© Кадр из сериала "Яблоневый двор"

Преимущества последних сложно отрицать – их можно посмотреть за выходные, не дожидаясь месяцами новых серий.

Кроме того, зачастую в таких сериалах отсутствует "вода" – для них характерен плотный сюжет, который держит в напряжении в течение всего просмотра.

"Рамблер" выбрал несколько ярких детективных мини-сериалов, которые не оставят равнодушными.

"Яблоневый двор", 2017

Кадр из сериала "Яблоневый двор"

В центре сюжета Ивонн Кармайкл, чью жизнь вполне можно назвать безмятежной: героиня занимается наукой, живет в браке и воспитывает двоих детей. Однако после знакомства с соблазнительным незнакомцем жизнь Ивонн переворачивается с ног на голову.

"Отыграть назад", 2020

Кадр из сериала "Отдыхать назад"

Жизни Грейс можно только позавидовать: она успешный психотерапевт, живет в роскошном доме с сыном и любимым мужем. Но когда супруг внезапно пропадает, Грейс начинает понимать – долгие годы она посвятила человеку, о котором совершенно ничего не знает.

"Каштановый человечек", 2021

Кадр из сериала "Каштановый человечек"

На месте чудовищного убийства следователи находят куколку из каштанов. При помощи этой улики герои пытаются отыскать убийцу, причастного к пропаже ребенка политика.

"Острые предметы", 2018

Кадр из сериала "Острые предметы"

Репортер Камилла Прикер возвращается в город своего детства, где появился маньяк, жестоко расправляющийся с маленькими девочками. Героиня пытается сосредоточиться на поиске убийцы, но раз за разом сталкивается с мрачными флешбэками из прошлого.

5 мини-сериалов, с которыми выходные пролетят незаметно

"Кэнди", 2022

Кадр из сериала "Кэнди"

Биографическая драма повествует историю домохозяйки из Техаса, которую внезапно обвиняют в убийстве подруги. Следствие пытается выяснить – могла ли на первый взгляд безобидная женщина нанести 41 удар топором и убить близкого человека?

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