Самые захватывающие детективные мини-сериалы
Эпоха сериалов, которые длились годами, постепенно уходит, уступая место мини-сериалам.
Преимущества последних сложно отрицать – их можно посмотреть за выходные, не дожидаясь месяцами новых серий.
Кроме того, зачастую в таких сериалах отсутствует "вода" – для них характерен плотный сюжет, который держит в напряжении в течение всего просмотра.
"Рамблер" выбрал несколько ярких детективных мини-сериалов, которые не оставят равнодушными.
"Яблоневый двор", 2017
В центре сюжета Ивонн Кармайкл, чью жизнь вполне можно назвать безмятежной: героиня занимается наукой, живет в браке и воспитывает двоих детей. Однако после знакомства с соблазнительным незнакомцем жизнь Ивонн переворачивается с ног на голову.
"Отыграть назад", 2020
Жизни Грейс можно только позавидовать: она успешный психотерапевт, живет в роскошном доме с сыном и любимым мужем. Но когда супруг внезапно пропадает, Грейс начинает понимать – долгие годы она посвятила человеку, о котором совершенно ничего не знает.
"Каштановый человечек", 2021
На месте чудовищного убийства следователи находят куколку из каштанов. При помощи этой улики герои пытаются отыскать убийцу, причастного к пропаже ребенка политика.
"Острые предметы", 2018
Репортер Камилла Прикер возвращается в город своего детства, где появился маньяк, жестоко расправляющийся с маленькими девочками. Героиня пытается сосредоточиться на поиске убийцы, но раз за разом сталкивается с мрачными флешбэками из прошлого.
"Кэнди", 2022
Биографическая драма повествует историю домохозяйки из Техаса, которую внезапно обвиняют в убийстве подруги. Следствие пытается выяснить – могла ли на первый взгляд безобидная женщина нанести 41 удар топором и убить близкого человека?