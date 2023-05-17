Премьера сериала «Бэби-тур» состоится 1 июня

Премьера оригинального комедийного сериала «Бэби-тур» (16+) по сценарию Василия Сигарева состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 июня этого года. Едкий, сатирический и в то же время добрый взгляд на нашу жизнь в конце нулевых передаст режиссер Федор Стуков.

© FBM.ru

Главные героини работают на местной птицефабрике в посёлке Ливни. Бойкая и целеустремленная Зинаида подрабатывает – продает косметику. От клиентки Зина узнает: если родить ребенка в Америке, он автоматически получит гражданство США. Она рассказывает об этом своей застенчивой подруге Тане, сестре Геле и юной Кире – дерзкой неформалке с огромным ирокезом.

Зина предлагает всем вместе забеременеть и скинуться на бэби-тур – вместе рожать дешевле. Впереди героинь ждут приключения и испытания: ведь им нужно не только придумать, как и где заработать кучу денег, но и найти потенциальных отцов. Мужья и другие мужчины в поселке не горят желанием участвовать в этом сомнительном, с их точки зрения, мероприятии.

«Бэби-тур» – это вдохновляющая история о том, что у всех у нас есть малая родина, а также гимн русским женщинам, которые несмотря ни на что сохраняют способность любить и верить в будущее.

Роли в сериале играют Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская, Мария Осипова, Дмитрий Куличков, Евгений Шумейко, Виталий Даушев, Валентин Самохин и другие. В неожиданной роли появится хореограф Егор Дружинин.

«Мне сразу понравился сценарий, мне кажется, я прочитала его за час, и очень понравилась моя героиня – она скромная и одновременно любвеобильная. И теперь мне самой очень интересно посмотреть, как моя героиня меняется, и какая она получилась» – рассказала Лина Миримская