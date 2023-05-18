Сериал "Джинни и Джорджия" продлен еще на два сезона

Netflix оставляет проект "Джинни и Джорджия" — один из самых популярных на сегодняшний день сериалов 2023 года — еще на два сезона.

© Кадр из сериала "Джинни и Джорджия"

Стример снял еще два сезона драмы о матери и дочери с Брианной Хоуи и Антонией Джентри в главных ролях.

В сериале также появился новый шоураннер в лице Сары Глински. Она, была нанята до того, как Гильдия сценаристов Америки начала забастовку, сменит Дебру Дж. Фишер, руководившую первыми двумя сезонами.

Второй сезон шоу, выпущенный 5 января, закончился клиффхэнгером. Фишер рассказала The Hollywood Reporter , что, судя по финалу, "третий сезон будет большими американскими горками". Она также отметила, что она и создатель сериала Сара Лэмперт представляли проект как минимум на четыре сезона.

Второй сезон "Джинни и Джорджии" стал большим событием для Netflix, находясь три недели на вершине внутреннего рейтинга стримеров среди англоязычных сериалов.

На данный момент это одно из самых просматриваемых шоу Netflix в 2023 году: за первые 28 дней его просмотрели около 500 млн часов по всему миру, что ставит его на первое место топ-10 лучших англоязычных шоу стримеров за этот промежуток времени. ("Изобретая Анну" в настоящее время занимает 10-е место с 511,92 млн часов просмотра по всему миру за 28 дней.)