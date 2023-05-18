Сериал "Джинни и Джорджия" продлен еще на два сезона
Netflix оставляет проект "Джинни и Джорджия" — один из самых популярных на сегодняшний день сериалов 2023 года — еще на два сезона.
Стример снял еще два сезона драмы о матери и дочери с Брианной Хоуи и Антонией Джентри в главных ролях.
В сериале также появился новый шоураннер в лице Сары Глински. Она, была нанята до того, как Гильдия сценаристов Америки начала забастовку, сменит Дебру Дж. Фишер, руководившую первыми двумя сезонами.
Второй сезон шоу, выпущенный 5 января, закончился клиффхэнгером. Фишер рассказала The Hollywood Reporter , что, судя по финалу, "третий сезон будет большими американскими горками". Она также отметила, что она и создатель сериала Сара Лэмперт представляли проект как минимум на четыре сезона.
Второй сезон "Джинни и Джорджии" стал большим событием для Netflix, находясь три недели на вершине внутреннего рейтинга стримеров среди англоязычных сериалов.
На данный момент это одно из самых просматриваемых шоу Netflix в 2023 году: за первые 28 дней его просмотрели около 500 млн часов по всему миру, что ставит его на первое место топ-10 лучших англоязычных шоу стримеров за этот промежуток времени. ("Изобретая Анну" в настоящее время занимает 10-е место с 511,92 млн часов просмотра по всему миру за 28 дней.)
В рейтинге потокового вещания Nielsen для США "Джинни и Джорджия" набрали почти 10,5 млрд минут просмотра за восемь недель, в течение которых оно входило в десятку лучших оригинальных потоковых шоу.