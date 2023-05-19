Сергей Жуков — о буллинге, избиении дочки и работе над новым сериалом

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков внезапно для многих оказался еще и кинопродюсером. Сейчас он активно работает над сериалом «Плакса», рассказывающем историю девочки, столкнувшейся с буллингом в школе. Главную роль исполняет дочь Сергея — Ника Жукова. Почему Сергей выбрал именно эту тему? Ладит ли он с дочкой на съемочной площадке? Об этом и многом другом Сергей рассказал в интервью «Мосленте». Ниже — его монолог.

© Мослента

«Меня тоже травили в школе»

Видео дня

Мои дети учились в американских и английских школах, часто меняя их из-за переездов. Везде было по-разному, но везде трудно. В этих школах учатся очень разные дети, и они тоже кучкуются по интересам, социальному статусу или национальному признаку. Так что мы с супругой насмотрелись слез из-за школьных конфликтов, которые не сильно отличаются от того, что происходит в российских школах...

Мой сериал про то, как помочь ребенку остаться человеком, несмотря на трудности. Буллинг на самом деле был всегда, просто раньше не назывался этим словом. Меня тоже травили в школьные годы. Я учился в маленьком городе Димитровграде Ульяновской области и, поскольку был певцом, меня часто освобождали от уроков и отправляли на разные музыкальные конкурсы. Понятное дело, что одноклассникам это не нравилось. Они меня обзывали Орленком — за то, что я пел в хоре песню «Орленок». «Эй, Орленок, иди сюда! Орленок, в рожу хочешь?» Бывало, что и получал за это.

В общем, такое было всегда и, полагаю, будет и дальше. Наша миссия — постараться открыть родителям глаза на то, что рядом живут дети, с которыми нужно говорить и слышать их. И тогда все будет хорошо!

«Серьезно пошатнул свое здоровье»

На примере героини сериала мне хочется показать, что музыка спасает в трудные моменты, когда никто тебя не понимает, когда не знаешь, где и как выплеснуть свои эмоции и протесты. В моей жизни было много подобных моментов, однако я стараюсь фокусироваться на хорошем.

У группы «Руки Вверх!» тоже долго не получалось. Нас не замечали, не верили, но зато верил я. Верил, что когда-нибудь наша музыка найдет своего слушателя. И она нашла! 30 лет назад мы продавали диски и шмотки на рынке в Лужниках, чтобы заработать себе на еду, а теперь собираем главный стадион страны. 22 июля в «Лужниках» мы снова устроим незабываемое шоу.

«Не могу смотреть, как моего ребенка избивают»

Главную роль в сериале играет моя дочь. Мы с супругой приезжаем на площадку почти каждый день, очень волнуемся. В нашем сериале будут показаны во всех красках сцены буллинга, даже драки. Несмотря на то что на площадке я генеральный продюсер картины, безусловно, отцовские чувства берут верх. Когда ты видишь сцену, в которой твоего ребенка избивают... Родителю невыносимо на это смотреть!

Некоторые сцены мы с Региной пропускали, не могли находиться у плейбека и просто выходили, когда они снимались. Но в этом и заключается магия кино: показать не вычурно жестоко, а максимально реалистично, с ноткой художественной доработки.

С Никой мы можем обсудить некоторые сцены, но в целом она готовится сама. Вообще, она большая умница, отдается своей роли на все сто процентов.

Для этого сериала она специально научилась играть на гитаре. Мы с Региной очень ею гордимся!

«Участие Вани Дмитриенко — это большая удача»

Еще одну не менее важную роль в сериале играет Ваня Дмитриенко. На мой взгляд, Ваня — один из немногих представителей своего поколения, который четко видит, куда идет. Он безумно талантливый и одаренный парень, профессиональный музыкант, актер. Я считаю, что участие Вани в проекте — это большая удача! Потому что найти талантливого, поющего и играющего парня среди артистов этого возраста практически нереально.

С Ваней мы часто пересекались по работе в нашем музыкальном цеху, и он пример того, как в 16 лет своим трудом можно достичь большого успеха в масштабах целой страны.

У канала не было возражений против его кандидатуры, оставалось только найти время в его плотном концертном графике. И, надо отдать должное Ване, он перенес все свои гастроли на лето и выделил два месяца на съемки. Это дорогого стоит.

«Я приостановил гастроли»

Я нахожусь на площадке практически каждый день, стараюсь не пропускать ни одной смены. Так как я являюсь еще и генеральным продюсером сериала, мне важно находиться здесь, участвовать в процессе. Когда нужна моя помощь в работе с актерами, я всегда помогаю ребятам вжиться в ту или иную сцену.

Конечно, у меня в голове уже сложился свой собственный фильм, он в моем воображении уже «играет» — с ролями, музыкой и спецэффектами. И когда я смотрю на плейбэк и понимаю, что ожидание и реальность не совпадают, то волей-неволей хочется вмешаться и все улучшить. Это неправильно. У сериала есть режиссер, причем очень хороший, дружная профессиональная команда. Я эти людям доверяю и стараюсь особо не лезть. В остальном я отдаюсь этому проекту на все сто, даже гастроли приостановил.

Кстати, сериал полностью построен на музыке, и мы гордимся, что это первая музыкальная драма со времен «Иглы» и «Ассы». Это не «Элен и ребята» и не «Ранетки», а большая серьезная драма и большой красивый рассказ через призму музыки.

«Скоро день рождения!»