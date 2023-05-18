Рецензия на сериал "Плейлист волонтера"

На Okko начался сериал «Плейлист волонтера» — экранизация одноименной книги участника поисково-спасательного объединения «ЛизаАлерт» Мршавко Штапича. По сюжету пропавший молодой человек (в исполнении Ивана Янковского) меньше чем через сутки после своего нахождения сам решает стать волонтером и заняться поисками исчезнувших людей. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел четыре серии «Плейлиста» из восьми — и увидел в нем слабую экранизацию оригинального текста, но убедительный волонтерский процедурал.

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Недовольный всем на свете полицейский пару раз пинает труп, лежащий у железнодорожных путей, и уже вызывает было катафалк, как труп относительно бодро встает и оказывается вполне себе живым Михаилом Штапичем (Иван Янковский) — недавно пропавшим юношей, ведущим довольно скучное и бесцельное существование, а у рельсов оказавшимся в виду того, что был избит и ограблен, пока пьяным нес бывшей жене алименты. Доковыляв до подъезда, Штапич срывает с двери объявление с собственной физиономией — и натыкается на волонтеров поисково-спасательного отряда, которые его, собственно, и разыскивают. Слово за слово — и уже примерно через сутки Штапич произносит заветное: «А можно я с вами?» И сам начинает искать пропавших, не успев даже снять бинтов с разбитой головы.

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Сериал «Плейлист волонтера» не слишком похож на одноименную книгу, написанную Мршавко Штапичем (которого в действительности зовут Артем Ляшенко) после четырех лет, проведенных в составе объединения «ЛизаАлерт». В начале своего текста он объясняет, что пришел к поискам пропавших из-за «****ства» [промискуитета], а затем называет себя «****ком» [сволочью].Он, в общем, пишет так, будто хотел бы выйти под оранжевой обложкой в серии «Альтернатива» — по соседству с Палаником, Уэлшем, Томпсоном и Буковски, — да только немного промахнулся с десятилетием (десятилетиями).

Сериальное воплощение романа всячески избегает подобной лимоновщины. Герой, превратившийся из непонятного Мршавко в понятного Михаила и ведущий себя несколько сдержаннее своего книжного прототипа, остается так или иначе «****ком» [сволочью], но это обстоятельство просто стараются игнорировать, выдавая за некую норму жизни. Ну да, пьяный вусмерть устраивал истерику под дверью бывшей жены, с кем не бывает, обычный вторник. В результате выходит ни рыба ни мясо, как и сам герой Янковского: вроде бы нашелся, но формально его поиски успехом не назовешь, слишком гладко, если не сказать беззубо, в сравнении с первоисточником, слишком грязно для просмотра всей семьей. Это, конечно, не идет шоу на пользу: можно по-разному относиться к языку бумажного «Плейлиста», но, в отличие от экранного, он довольно успешно раскатывал на 400 страниц мысль о том, что поисками пропавших занимаются люди, сами во многих смыслах потерянные.

Адаптация же напоминает скорее дежурный волонтерский процедурал, как бы гражданский детектив с довольно хаотичными включениями драмы в ее российско-сериальном понимании. Вслед за книгой «Плейлист волонтера» стремится выписывать портреты людей, по каким-то причинам готовых шататься ночами по глухим лесам и болотам. Но вместо этого лишь неряшливо приклеивает несколько сериальных огрызков к основному — единственно захватывающему шоу. Нагромождение откровенно лишних линий (честно говоря, совершенно плевать, кто с кем в отряде спит у кого за спиной), которые, во-первых, просто увеличивают хронометраж серий, а во-вторых, ничего не добавляют проекту в смысловом плане, в итоге заметно гасит интерес, который «Плейлист волонтера» вызывает на первых порах. Но не убивает его обаяния с концами: это как минимум очень удачная реклама «ЛизыАлерт» — в самом хорошем смысле этого слова. Сколько бы странными и неприятными ни были эти люди и их мотивы заниматься тем, чем они занимаются, иначе как героями их все равно не назовешь. Возможно, они заслуживают лучшего сериала, чем «Плейлист волонтера», однако и нынешний вариант — вполне себе достойное признание.