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Новый сезон «Футурамы» получил точную дату выхода

Hulu наконец объявил точную дату выхода продолжения культового мультсериала «Футурама». Шоу стартует в онлайн-кинотеатре Hulu с 24 июля. В нём всего будет 10 эпизодов. Авторы презентовали небольшой тизер, в нём показали несколько кадров из грядущего сезона.

Новый сезон «Футурамы» получил точную дату выхода
© Чемпионат.com

Тизер нового сезона мультсериала «Футурама»

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

Над новым сезоном работают создатели шоу — Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Гроунинг. К своим ролям вернулись практически все актёры озвучки, включая Билли Уэста, Кэти Сагал, Фила Ламарра, Мориса Ламарша и Джона Ди Маджио.

«Футурама» сначала выходила с 1999 по 2003 год, а затем её возродили в 2010 году ещё на два сезона. Всего успели выпустить 124 эпизода в семи сезонах. Последняя на сегодня серия вышла в сентябре 2013 года.

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