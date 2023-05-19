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Мини-сериал о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд выйдет на телевидении

Премьера документального мини-сериала о судебном процессе Джонни Деппа и Эмбер Херд состоится уже на выходных. Об этом сообщает NME. Проект выйдет на британском телеканале Channel 4.

Мини-сериал о суде Деппа и Херд выйдет на телевидении
© Газета.Ru

В мини-сериале под названием "Депп против Херд" будет рассмотрено влияние социальных сетей на судебное дело в Голливуде, за которым следили миллионы людей по всему миру.

"Сериал впервые сопоставляет показания Деппа и Херда, объединяя кадры из зала суда, новостные источники, существующие интервью и пользовательский контент с различных платформ социальных сетей, чтобы исследовать некоторые из необычных моментов судебного процесса и влияние, которое это оказало на общественное мнение в то время", - говорится в анонсе.

Джонни Депп познакомился с Эмбер Херд на съемках фильма "Ромовый дневник" в 2010 году. Они начали встречаться, а в 2015 году поженились.

В 2017 году Эмбер Херд подала заявление на развод, обвинив актера в домашнем насилии. В 2019 году адвокаты Деппа подали встречный иск, обвинив ее в клевете.

Судебный процесс начался в апреле 2020 года и завершился в июне 2022 года.

1 июня 2022 года суд обязал Эмбер Херд выплатить Джонни Деппу 10 млн долларов в качестве компенсации. Актриса обратилась с апелляцией на решение.

В декабре 2022 года стало известно, что Херд отозвала иск. Стороны достигли соглашения, страховая компания актрисы выплатит бывшему мужу 1 млн долларов.

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