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В Новороссийске начались съемки сериала "Бим-3" с Денисом Никифоровым

В Новороссийске стартовали съемки третьего сезона сериала "Бим", в главной роли - звезда "Молодежки" Денис Никифоров. Его напарником по съемкам выступает пес ландсир по кличке Форвард.

В Новороссийске начались съемки сериала "Бим-3"
© Российская Газета

На киностудии "Кит" отмечают, что заказчиком, как и в прошлых сезонах выступил телеканал НТВ.

Денис Никифоров играет капитана полиции Макара Климова, он раскрывает самые запутанные преступления, а параллельно влюбляется в красивых девушек.

Режиссер - Павел Дроздов.

Выход новых серий намечен на январь 2024 года.

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