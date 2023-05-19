В Новороссийске начались съемки сериала "Бим-3"

В Новороссийске стартовали съемки третьего сезона сериала "Бим", в главной роли - звезда "Молодежки" Денис Никифоров. Его напарником по съемкам выступает пес ландсир по кличке Форвард.

© Российская Газета

На киностудии "Кит" отмечают, что заказчиком, как и в прошлых сезонах выступил телеканал НТВ.

Денис Никифоров играет капитана полиции Макара Климова, он раскрывает самые запутанные преступления, а параллельно влюбляется в красивых девушек.

Режиссер - Павел Дроздов.